Ricardo Morán se divierte junto a sus hijos y envía mensaje a Reniec: “Aunque no quieran”

Hace algunos años, Ricardo Morán no podía ocultar su felicidad tras convertirse en padre de dos pequeños luego un procedimiento llamado vientre subrogado. El recordado productor de “Yo soy” explicó de varias maneras que a pesar de que existió una madre en el nacimiento de sus hijos, la mujer renunció a todo derecho frente a un juez, por lo que él cuenta con la paternidad exclusiva.

Pese a ello, el presentador ha sido rechazado en más de una ocasión por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para poder registrar a sus menores y darles la nacionalidad peruana. En ese sentido, Morán presentó una demanda oficial contra la institución a finales del 2021.

Ricardo Morán recuerda su lucha con Reniec durante paseo familiar

Han pasado varios meses desde que Ricardo Morán inició formalmente un enfrentamiento con el Reniec. No obstante, este Sábado de Gloria recordó al organismo mientras disfrutaba con sus dos hijos de un día de piscina. El productor dejó un sutil mensaje en su cuenta de Instagram, donde subió algunas fotos mostrando su felicidad antes sus seguidores.

Ricardo Morán disfrutó de un día familiar junto a sus gemelos. Foto: Instagram

“ Felices siendo felices. Familia, aunque Reniec no quiera ”, indicó Morán. Como se recuerda, las leyes en el Perú no contemplan la inscripción de un padre soltero, razón por la que el hacedor de “Yo soy” tendría que presentarse junto a una madre para poder completar el registro.

Ricardo Morán se defiende tras ataques recibidos en redes

Desde el nacimiento de sus gemelos, Ricardo Morán explicó de todas las maneras posibles cómo fue que llegaron al mundo sus pequeños y la razón de su paternidad exclusiva. Sin embargo, en las redes sociales suele recibir todo tipo de críticas, por lo que hace unos meses le respondió a un usuario que le preguntó sobre el paradero de la madre.

Ricardo Morán se defiende de las críticas. Foto: Ricardo Morán/ Twitter