¿Qué fue de la vida de Diego Seminario, el popular ‘Gianguapo’ de “Al fondo hay sitio”?

Diego Seminario de Col logró hacerse conocido en todo el país gracias a su participación en la serie “Al fondo hay sitio”, donde interpretaba a Gianfranco Bogani, más conocido como ‘Gianguapo’, el joven de clase alta que luchaba por ganarse los sentimientos de Grace Gonzáles. A pesar de que pudo tener un futuro actoral, lamentablemente se alejó del ambiente artístico, decidió tomar otro rumbo y priorizar su carrera universitaria.

En una entrevista del programa de YouTube “Conociendo más de...”, el exartista reveló detalles del inicio de su vida actoral y por qué razón decidió dejarla. Acá te contamos a qué se dedica luego de haber pasado por la serie de América TV.

¿Qué fue de la vida de Diego Seminario?

Seminario contó que siempre estuvo inmerso en el mundo televisivo porque su hermana trabajaba como productora de TV y el novio de ella era el actor Giovanni Ciccia; sin embargo, él nunca tuvo ganas ni le interesó ser actor.

Fue hasta los 15 años que entró al ámbito actoral con la producción “Esta sociedad”, por recomendación del actor y director Bruno Ascenzo. “Me crucé con Bruno Ascenzo en la entrada del cine y me dijo: ‘Oye, estoy haciendo castings para una serie y creo que hay un personaje que tiene tu perfil’. Creo que me estuvo viendo hablar y ese fue el casting que hice para el papel del ‘Chato’ de ‘Esta sociedad’. Y fui en plan para ver qué tal y quedé”, contó.

Luego, llegó a la serie de Efraín Aguilar con el papel de Gianfranco Bogani, hermano Cayetana Bogani (Alessandra Denegri) y luego novio de Grace Gonzáles. A pesar de la popularidad de este protagónico dentro de AFHS, Diego nunca se sintió 100% seguro de su permanencia, por lo que decidió continuar la carrera de Diseño Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la cual siempre le gustó.

“Le di mi horario a la productora y me dijo: ’Mira, si quieres seguir acá, vas a tener que estar full time’. Entonces, yo preferí no hacerlo”, confesó.

Desde ese momento, prosiguió con su futuro profesional. Aun así, siempre se cuestionó la idea de volver al mundo artístico.

“Me cuestioné volver a la actuación, pero si iba a hacerlo, tenía que hacerlo bien. Hasta ese momento, los papeles que me habían dado eran relativamente sencillos, pero si me daban un personaje más complejo, no iba a tener las herramientas para hacerlo”, reveló

Si bien se alejó de la interpretación, volvió a la televisión con “Ciencia es esencia” de canal IPE. Es allí donde encontró lo que realmente le apasiona.

“Fue en ese programa que me di cuenta que me gustaba fabricar cosas. Más que diseñarlas, me gustaba elaborarlas yo”, comentó.

Por esta razón, decidió abrir su propio taller, llamado “Taller Catapulta”, donde fabrica y desarrolla productos principalmente de madera, cemento y metal. De esa forma, ahora se dedica a brindar su servicio de carpintero y diseñador de muebles. Incluso, ha hecho trabajos para algunos famosos peruanos, tales como Valeria Piazza, Henry Spencer y Carolina Cano.