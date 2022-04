Olenka Mejía arremete contra hermano de Yahaira Plasencia: “Estamos esperando tu captura”

¡No le perdona nada! Olenka Mejía la tiene clara y está segura de no pasarle ni una más a ningún integrante de la familia Plasencia. Tal y como lo hizo con la salsera Yahaira Plasencia, en un primer momento, a quien la denunció por difamación y acabó ganándole el juicio por el que la cantante tuvo que cancelar el monto de 20.000 soles de reparación, también lo hizo con el hermano de la cantante, Jorge Plasencia, con quien tienen un hijo en común y a quien lo llevó hasta la justicia para que lleguen a un acuerdo por la manutención del pequeño, que acaba de cumplir años.

El hermano de la salsera no pudo ver al menor porque la madre no se lo permitió, debido a los problemas legales que tienen de por medio.

¿Qué dijo Jorge Plasencia por el cumpleaños de su primogénito?

El pasado 14 de abril fue el cumpleaños de la madre de Jorge y Yahaira Plasencia. A diferencia de otros años, decidieron celebrarlo a lo grande con las personas más cercanas a su familia. Tanto la cantante como su hermano colgaron a través de sus historias parte de lo que fue dicha fiesta en homenaje a sus dos padres.

Horas después, puso una foto donde sale con su heredero. Junto con esta se puede leer el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños, hijo. Espero pronto poder estar juntos como antes . Te amo mucho, hijo”. Esto lo hizo el 15 de abril.

El hermano de la salsera saluda por su cumpleaños a su hijo por sus redes sociales. Foto: Jorge Plasencia/Instagram

¿Qué respondió Olenka Mejía?

La influencer Olenka Mejía se indignó al ver la publicación y utilizó sus redes sociales para expresar su molestia. Escribió un extenso comunicado en contra de su expareja. “Ser padre es una palabra que te queda grande. Ser padre no es lo que haces, no preguntar, no pedir verlo, ni llamarlo, no cumplir con las mensualidades, no saber en qué colegio está, no saber cómo le va en su día a día o si está enfermo o no llamarlo en navidad. Casi un año que estás desaparecido ”, se lee en una parte del escrito.

Publicación de Olenka Mejía. Foto: Olenka Mejía/Instagram

Asimismo, la abogada agregó que ella había intentado arreglar con él en muchas ocasiones e indicó que aunque sabía que no tenía dinero, esperó que solo se haga presente, pero nunca recibió una respuesta de parte de Jorge Plasencia. Finalmente, lanzó un fuerte mensaje: “Que la justicia haga lo que es. Solo estamos esperando tu captura y nos veremos ahí”.