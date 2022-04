Directora de Miss Sudamérica: “No tenemos candidatas curvy o petite, tenemos participantes mujeres”

Los certámenes de belleza se vieron atrapados en una polémica tras el anuncio del resultado final del Miss Perú La Pre a raíz de un supuesto favoritismo. Por ello, para conocer más sobre este rubro que suele ser considerado como un negocio que perpetúa estándares de belleza, La República conversó con Adriana Benito y Santiago Delgadillo, organizadores de Miss Sudamérica.

Esta es una organización internacional con sede en Perú desde 2015, la cual busca romper con los estereotipos que involucran aspectos como el peso y estatura de las candidatas, abrazando la diversidad al vivir en un país pluricultural; asimismo, buscan enfocarse en el crecimiento personal y ayudar a desarrollar el espíritu competitivo en uno mismo.

— ¿Cómo decidieron involucrarse en el mundo de las pasarelas y la belleza?

A: Santiago (Delgadillo) y yo (Adriana Benito) fundamos Miss Sudamérica en el año 2015, yo ya estaba involucrada en el mundo del modelaje al haber participado en 2009 en el Elite Model look Perú y en 2011 gané un certamen de belleza.

Ya conocía a Santiago desde 2009 y fue en el 2015 que decidimos fundar Miss Sudamérica, un certamen con cero estereotipos que tenga un sistema de puntuación claro y transparente. Santiago, si no estaba involucrado en el mundo de los certámenes, digamos que yo lo introduje a este mundo.

-¿Cuál es el factor diferenciador de Miss Sudamérica?

S: Hay cuatro grandes pilares que trabajamos en Miss Sudamérica desde su formación: la erradicación de los estereotipos en los certámenes de belleza, promover la labor social activa para todas las candidatas en todas las etapas del certamen, el empoderamiento femenino y el concepto de sororidad, de unión entre las chicas.

Además, no existen eliminatorias en Miss Sudamérica, a diferencia de la mayoría de los certámenes, por no decir todos; aquí no se elimina a nadie, porque eliminar es como hacer un tamizaje y decir que una chica sí sirve y la otra no, cuando en realidad todas son valiosas… La idea es que todas lleguen a la final.

— ¿Cómo erradican los estereotipos comunes en los certámenes de belleza?

S: Tenemos a niñas de 1,55 m, 1,60 m que han ganado; por el tema de medidas, no es el 90-60-90, porque no vamos en esa línea. Tenemos un ejemplo muy bonito, que es el de Adriana Jiménez, es una teen que mide 1,60 que tuvo la puntuación más alta en internacional; y como ella hay muchísimos ejemplos.

-¿Cómo seleccionan a sus candidatas?

A: Es importante que se sepa que nosotros elegimos a todas nuestras candidatas a través de un casting en el cual se hace una entrevista, es decir, no hay foto, no hay toma de medidas.

En estos momentos yo te podría decir que no conozco las medidas de mis reinas o de mis candidatas porque realmente no nos importa eso, no las medimos a menos que sea para una prueba de vestuario. A través de una entrevista, primero la conocemos, le preguntamos cuáles son sus objetivos, y, si está alineada a los valores de Miss Sudamérica, ya es parte de la organización.

— ¿Ha logrado ganar alguna competencia una candidata plus size?

A: Nosotras no tenemos candidatas plus size (tallas grandes), curvy, petite; (aquí) no existe eso porque es ponerlas dentro de una categoría, nosotras tenemos participantes mujeres, de diferentes medidas, diferentes estaturas. No se etiqueta a nadie en realidad.

— ¿En qué consiste la entrevista para seleccionar a las candidatas?

A: Les preguntamos por qué quieren participar en Miss Sudamérica, si es que había tenido ese sueño desde pequeña o se le ocurrió cuando nos vio, qué opina su familia, cuál sería su objetivo.

Lo ideal es que nos responda con todos los valores que tiene Miss Sudamérica, que somos un certamen, cero estereotipos, apoyamos la diversidad… Si nos dice “porque quiero ser modelo y ya”, ya sabemos que no está tan alineada con nosotros, y tal vez debería postular a un certamen regular.

— En una entrevista anterior para La República comentaron que por ahora no consideran abrir una categoría para mujeres trans que deseen participar. ¿No les gustaría dar el ejemplo en el Perú para que otras organizaciones también comiencen a incluirlas?

A: De hecho, sí, desde que yo (Adriana Benito) ya estoy asumiendo la dirección estuvimos conversando sobre algunos cambios que podrían darse y siempre lo consideré. Esto podría darse como una posibilidad; podría darse, definitivamente, en un futuro cercano.

-¿Qué opinan de la decisión de Jessica Newton al elegir a Kyara Villanella, Alondra Huarac y Gaela Barraza?

S: De hecho, es una de las cosas que lastima muchísimo a las chicas porque tú entras con un sueño. Entraron más de 100 niñas, y son jovencitas; entonces, tienen el sueño de llegar hasta la final y de pronto pasan un par de semanas, un par de retos como el de tomarse fotos o cosas por el estilo, y de pronto quedan 80 y después 40.

S: Es controversial porque parece que ya se sabía quién iba a ganar, (lo digo) a título personal, más que como Miss Sudamérica.

A: Considero que las candidatas de ese concurso han sentido que hubo favoritismo porque hubo algunas participantes que eran más conocidas; entonces, se sintieron en cierta desventaja. Yo no sé cómo eligen a sus ganadoras, no sé si tengan pruebas preliminares o si es se basan en un tema de percepciones. De repente es por eso que las chicas sienten ese sinsabor, porque de repente no saben por qué ganó la ganadora.

A: Algo que yo siempre les digo a las chicas, básicamente, es que el gran puntaje se ve en la gala final. Una miss únicamente va a recoger la corona que ya se ganó durante todo el proceso.

— ¿Qué mensaje le darían a los padres que ya no desean inscribir a sus hijas en estos concursos de belleza tras la polémica del Miss Perú La Pre?

A: Considero que antes de participar en un certamen, antes de postular a un casting, se debe tener claro con qué objetivos se está haciendo; se debe investigar cómo se procede a elegir a una ganadora, cuáles son las actividades, sistemas de puntuación.

En este caso, yo veo muchas quejas, de repente algunos sinsabores de las mamás de las candidatas por aquellas ganadoras. Es algo que debieron averiguar antes porque no es la primera vez. Que tengan claro, qué es lo que quieren para sus hijas, cuál es la experiencia que están buscando.

Tenemos que empezar a valorar mucho más la diversidad en las mujeres; todas deberían tener la oportunidad de demostrar su talento en un certamen de belleza.

— ¿Cómo mantiene la transparencia en Miss Sudamérica?

A: Es difícil mantener a todas las candidatas contentas y es por ello que en Miss Sudamérica intentamos tener un claro sistema de puntuación; es decir, no gana una miss con base en la percepción (si al jurado le pareció más linda una o la otra). Por eso, es muy importante que cada candidata tenga claro cómo va avanzando en la competencia porque en cuestión de puntaje; en cada prueba preliminar no hay percepciones, no hay mentiras.

Por ejemplo, si tienen alguna prueba de esfuerzo físico, ya saben su puntaje, sus tiempos, si pudieron completar o no el circuito, lo tienen súper claro, justamente para que el día de la gala final haya una chica conocida o no, las chicas puedan sentirse realmente cómodas.

Ok, di todo de mí, gané la corona y sé que yo me la gané, no me la están regalando. Después de la gala final, ellas pueden acercarse y ver su puntaje; siempre la transparencia para que se sientan cómodas y no haya este tipo de comentarios o malinterpretaciones como hubo en ese certamen (Miss Perú La Pre).

… También están enfocados en la labor social.

S: Sí. Ahí también se ve mucho qué tipo de miss es. Tal vez es una miss que está más interesada en las sesiones de foto o es una miss que sí va a estar en las labores sociales, recolectando víveres, eso es muy importante para nosotros.

La labor social es una de las razones por las que está Miss Sudamérica. Es involucrarse de una manera realmente activa, bajando al llano, arremangándose la camisa, cargando cosas, llevando víveres adonde más se necesitan. A raíz de ello, formamos una asociación sin fines de lucro que se llama Brigada Solidaria.

— Ahora, también cuentan con la categoría Mini Sudamérica, en la cual niñas desde 5 años podrán participar. ¿Qué cuidados tomarán para llevar a cabo este nuevo proyecto?

S: Tomando como punto de comparación esos certámenes que hay mucho en Estados Unidos, en los cuales a las niñas les colocan pestañas postizas, las depilan, usan tacones o de pronto trajes de baño en dos piezas, no funciona de esa manera para Mini Sudamérica.