Melissa Lobatón revela que utiliza los vestidos que Melissa Klug ya no usa

¡Orgullosa de su estilo! Melissa Lobatón es una joven influencer que se ha hecho conocida por ser una de las tres hijas de Melissa Klug que se dedican a publicitar algunos emprendimientos a través de sus redes sociales.

La joven se comunica constantemente con sus seguidores por medio de los casilleros de preguntas que se suben en los estados de Instagram. De esa forma, recomienda marcas de algunas cosas que usa durante su día a día, como ropa, comida, servicios y más.

Melissa Lobatón está feliz de usar ropa de Melissa Klug

En esta oportunidad, la influencer Melissa Lobatón les dijo a sus seguidores que le pidan foto o video de lo que ellos deseen conocer de ella, y fue así como una seguidora le consultó por el vestuario que usó el día del bautizo de la hija de su hermana Samahara Lobatón.

Ella contestó revelando un secreto: “Es de mi mami. Lo compró en USA hace como cuatro años, creo”. Como se conoce, la empresaria Melissa Klug viaja muy seguido a los Estados Unidos par vacacionar sola, en pareja o con sus hijos.

Melissa Lobatón descarta participar en un concurso de belleza

Después de que las modelos Kyara Villanella, Alondra Huárac y Gaela Barraza recibieran una ola de críticas por ser tres de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre supuestamente gracias a los nombres reconocidos de sus papás, muchos personajes de la farándula peruana se han pronunciado al respecto para contar experiencias personales e incluso mostrar su postura.

Una de ellas fue la influencer Melissa Lobatón, quien en algún momento estuvo pensando en incursionar en el mundo del modelaje. Ella fue interrogada por sus seguidores sobre el tema, y aclaró: “Creo que no podría concursar en un certamen de belleza porque, si es que llegara a ganar o no, siento que me atacarían nada más. Me dirían ‘tú solamente has ganado por tu mamá’ o cosas así. Imagínense a las niñitas que está atacando. ¿Cómo me atacarán a mí?”.