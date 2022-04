Julián Zucchi revela curiosa manía de Yiddá Eslava: “Es una acumuladora compulsiva”

Yiddá Eslava y Julián Zucchi han conformado uno de los romances más sólidos y estables del espectáculo nacional. Ambos suelen compartir detalles de su vida familiar con sus miles de seguidores mediante sus cuentas de Instagram y, de vez en cuando, se animan a revelar algunos secretos de su vida personal.

Esta vez, la famosa pareja fue entrevistada en “Estas en todas” y ambos sorprendieron al revelar ciertas manías que tienen cada uno. El argentino fue uno de los que más sorprendió a los televidentes al indicar las peculiares costumbres de su esposa y madre de sus hijos.

Julián tilda de “acumuladora compulsiva” a Yiddá Eslava

La reportera a cargo de la entrevista les pidió tanto a Julián Zucchi como a Yiddá Eslava que escriban en su respectiva pizarra la manía más rara de ambos. En ese sentido, fue el argentino quien sorprendió a su esposa al señalar que es ‘cachivachera’, debido a que guarda todo tipo de cosas.

“Es difícil responder esto, pero todo de ella es rara, ella es acumuladora compulsiva. Ella es ‘cachivachera’, no bota nada, pero ni si se te ocurra botar algo”, indicó ante la risa de ambos.

Yiddá repudia la violación a niña de 3 años en Chiclayo

Los últimos días en el Perú han estado bastante convulsionados debido al secuestró y posterior violación de una niña de 3 años. El hecho no fue ajeno a las figuras del espectáculo, como Yiddá Eslava, quien emitió un extenso mensaje pidiendo justicia para la familia de la menor.

Yiddá Eslava lamentó lo sucedido con la pequeña de 3 años en Chiclayo. Foto: Instagram