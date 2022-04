Janet Barboza confía plenamente en su novio: “No me preocupa que me pongan los cuernos”

Janet Barboza viajó hasta Miami, Estados Unidos, para reencontrarse con su novio Miguel Bayona, a quien no veía desde hace cuatro meses. En una reciente entrevista, la conductora de ‘‘América hoy’’ dijo sentirse muy emocionada por esta reunión y aseguró que, pese a lo que muchos puedan decir, el amor entre ambos está más fuerte que nunca.

“El tema de la confianza siempre está, no soy de las mujeres que, ni ahora ni antes, se ha preocupado de que me vayan a adornar, o que me pongan los cuernos ... no me preocupa porque cuando eso pasa significa que la persona no quiere estar contigo, no me respeta, entonces es sinónimo de terminar una relación”, señaló.

“La confianza está hasta que él me demuestre lo contrario y Miguel sabe claramente que si conoce a otra persona y se enamora, pues me lo tiene que decir. No hay mayor problema, sufriré lo que tenga que sufrir, pero no se acaba el mundo”, añadió.

Como se recuerda, la relación de Janet Barboza y Miguel Bayona ha sido duramente criticada por algunos personajes de la farándula peruana, entre ellos Magaly Medina.

Janet Barboza bromea sobre ruptura con Miguel Bayona

A inicios de abril, Janet Barboza anunció que viajaría a Estados Unidos para estar con su novio Miguel Bayona, durante una transmisión en vivo de ‘‘América hoy’’. Además, aprovechó para hacer una broma en torno a los comentarios burlescos sobre una posible infidelidad del empresario.

“Respondiendo la pregunta inapropiada, por cierto, no he terminado mi relación, ahora está estudiando inglés, por eso no lo puedo llamar”.

“No tengo que callar la boca a nadie. A mí me encanta que hablen. Es más, el 14 me voy a Miami para saber si sigo con Miguel. No vaya a ser que me haya hecho ‘la dieta de Melissa’.”