Gaela Barraza revela cuál de los regalos que le ha dado ‘Tomate’ Barraza le ha gustado más

¡De no creer! Gaela Barraza y su padre, Carlos ‘Tomate’ Barraza, les abrieron las puertas de su departamento a las cámaras de “En boca de todos” para que el público conozca un poco más de ella desde la intimidad de su cuarto. Ella aprovechó la ocasión para mostrar su closet, su cómoda y más.

La reportera del programa sabatino le consultó a una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre cuál de los regalos que le ha dado su padre le ha llamado más la atención. La respuesta dejó sorprendido a más de uno.

En ese sentido, Gaela Barraza contó: “Cuando me regaló un carro minicooper. Todavía no sé manejar, pero me está enseñando a manejar”. Eso hizo que la comunicadora los molestara con la posibilidad de adoptarla para que pueda estrenar el vehículo, pero Carlos ‘Tomate’ Barraza la puso en jaque con su respuesta: “Mira, Xime, todo está chévere. El carro, el regalo y todo, pero el tema es que no hay plata para la gasolina”.

Alejandra Baigorria halaga el talento de Gaela Barraza y Kyara Villanella

La empresaria Alejandra Baigorria no perdió el tiempo y aprovechó la coyuntura mediática en la que se encuentran Gaela Barraza y Kyara Villanella para invitarlas a colaborar con su marca y que se conviertan en los rostros adolescentes que la representen.

En ese sentido, al presentarlas oficialmente afirmó sobre ellas dos: “Tengo unas modelos de infarto. Ellas son tendencia; la ropa se acaba volando. Yo tengo las mejores modelos”.

Carlos ‘Tomate’ Barraza dedica tierno mensaje a su hija Gaela Barraza

Después de todas las especulaciones y críticas a Gaela Barraza y las compañeras con las que llegó a ser finalista para el Miss Perú La Pre, el cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza se pronunció al respecto dándole todo el respaldo a la niña de sus ojos.

Publicación de Carlos 'Tomate' Barraza. Foto: Carlos 'Tomate' Barraza/Instagram

En ese sentido, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales a su hija mayor: “Duela a quien le duela, siempre serás no solo mi reina, sino la reina de toda la gente que te quiere y ama. Tus padres siempre estaremos a tu lado y haremos un trabajo incansable para que nada ni nadie te pueda dañar. Hagan lo que hagan, jamás podrán destruir lo que tú eres, una niña llena de luz, amor, sencillez y humildad”.