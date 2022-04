Flor Polo es corregida por sus fans al confundir Viernes Santo con Sábado de Gloria

¡Pierde la noción del tiempo! Florcita Polo, al parecer, está un poco desactualizada con las festividades por Semana Santa, debido a los últimos problemas mediáticos que está viviendo con el padre de sus hijos, Néstor Villanueva; sin embargo, no se incomoda al ser corregida por sus seguidores luego de confundir la denominación de una de las fechas de este feriado.

El día de ayer, viernes 15 de abril, la aún esposa del cantante compartió en sus historias de Instagram que estaba saliendo de Lima junto a su madre Susy Díaz y sus dos menores hijos rumbo a la ciudad de Ica para aprovechar el tiempo en familia por el fin de semana largo.

¿Cómo se confundió Florcita Polo?

La influencer Flor Polo publicó unos videos del almuerzo familiar que compartía en la ruta camino a Ica y manifestó: “Un Viernes de Gloria maravilloso en familia (...)”. La excongresista, por su parte, mencionó: “Salud por el Sábado de Gloria”, mientras sostenía un vaso de vino en la mano.

No obstante, cuando se dio cuenta del error no dudó ne reconocerlo y rectificarse públicamente. “Aquí hay gente que me está corrigiendo. Hoy día es Viernes Santo y yo dije ‘Viernes de Gloria’. Así que me equivoqué y lo estoy corrigiendo. Quiero desearles que tengan un lindo Viernes Santo a todos mis seguidores por todo el cariño y el amor. Que la pasen lindo”.

Néstor Villanueva le respondió a Susy Díaz

El pasado 13 de abril, la modelo Susy Díaz se presentó en el programa “América hoy” con la finalidad de aclarar cuáles habían sido los errores de su aún yerno, Néstor Villanueva, mientras estuvo conviviendo con su hija, Flor Polo, luego de que se hiciera pública su separación por todos los escándalos mediáticos en los que está envuelto el artista.

Ante ello, los presentadores del set también presentaron al intérprete de “No me alejes de ella” para que dé su versión de los hechos. “Yo no le estoy haciendo daño psicológico absolutamente a nadie. Yo pienso que ellos se están apresurando o la señora (Susy Díaz) se está apresurando en decir algo delicado. Eso no está bien”, señaló el cantante.