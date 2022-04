Flavia Laos se lamenta por no ver a Harry Styles en Coachella 2022: “Fue mi culpa”

Flavia Laos viajó a Estados Unidos para ser participe del Coachella 2022, el festival de música que tiene como protagonistas a los mejores artistas internacionales hasta el 24 de abril. Entre los anunciados estaba Harry Styles, uno de los cantantes ingleses más famosos y exitosos del momento; sin embargo, la modelo peruano no logró verlo.

Momentos antes la también actriz había anunciado a sus sus seguidores que vería en vivo al interprete de “Watermelon Sugar”. A través de su cuenta de TikTok mostró que se encontraba en Empire Polo Club, en California, para ver al ídolo juvenil. “Hoy veremos esta canción en vivo por primera vez”, posteó junto a un video de ella bailando con sus amigos “As it was”, el nuevo single de Styles.

A la artista se le vio, incluso, llegando al lugar de festival con sus amigos. Además, se encontró con las influencers Luana Barrón y Mafer Neyra, quien asistió al festival junto a su novio, Ernesto Cabieses. Todas ellas se mostraron emocionadas por ver en vivo a Harry Styles en concierto.

Sin embargo, horas después Flavia sorprendió al anunciar que no pudo ver al ex One Direction porque tuvo que regresar al hotel por inconvenientes que no especificó.

“Me perdí todos los shows, a cá andamos en el hotel porque pasó algo feo. Me salvó Luana, porque si ella no hubiera estado allí...” , comentó a través de sus historias de Instagram con el semblante triste.

Además, mencionó en su post que estaba a punto de llorar por no lograr verlo. “Si preguntan si vi a Harry Styles o algo, no, nada. Ha sido un fail, fue mi culpa, pero pucha... Primera experiencia acá”, añadió.