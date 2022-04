Ethel Pozo sobre la relación de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz: “Tienen un hermoso hogar”

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi comparten el programa “En esta cocina mando yo” y la conductora ha podido observar de cerca el comportamiento de su compañero con su esposa Natalie Vértiz. Este domingo 17 de abril es la final de la primera temporada del programa y, antes de iniciar las grabaciones, Ethel reveló detalles de su relación amistosa con el ex chico reality.

Durante esta conversación, Ethel Pozo también dio a conocer cuál es su punto de vista sobre las parejas en la competencia y mencionó algunas novedades en su vida amorosa.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre la competencia?

Como se sabe, este fin de semana se enfrentan Angie Arizaga y Jota Benz contra Rafael Cardozo y Carol Reali. Ambas parejas piensan dar lo mejor de sí en la cocina; sin embargo, Ethel Pozo tiene algunas opiniones sobre ellos.

“Sin duda, la ventaja de estas parejas son los años que llevan como tal. Se conocen, han cocinado juntos, hay complicidad. Y la desventaja es que la receta es nueva y complicada, se trató de un plato mexicano con muchos ingredientes. La pelea ha estado muy reñida. Mañana domingo no se pueden perder la gran final”, dijo la conductora de televisión.

Por otro lado, Jota y Rafael afirman que Yaco es ‘‘pisado’’ y ella considera que esto es cierto: “Sí. ¡Yaco es súper pisado! Me da risa porque él siempre cuenta que tiene barrio, que tiene calle, que es chacotero, pero lo que yo veo, desde que lo conozco, es que él es un hombre felizmente pisado. Fuera de bromas, Natalie y él tienen un hermoso hogar”, elogió a la pareja.

''En esta cocina mando yo'' Foto: GV Producciones

Ethel Pozo manda en su cocina

La también influencer está emocionada con la final de “En esta cocina mando yo” y comentó que es fanática de las recetas: “Me siento muy contenta con este formato, creo que, además de ser diversión para toda la familia, el programa promueve conocer recetas nuevas y a mí me encanta la cocina, así que también aprendo con los chefs”.

“En casa hay igualdad, no manda nadie en particular, pero en la cocina, ¡claro que mando yo! Me encanta cocinar y no me gusta que vengan a querer meter la mano a la olla o cambiar la receta. Nadie puede mover la cuchara si no soy yo”, agregó.

Ethel Pozo afirma que en su casa hay igualdad pero en su cocina no. Foto: GV Producciones.

Los planes para la boda de Ethel Pozo

La conductora de “América hoy” está cada vez más cerca a la fecha de su matrimonio con Julián Alexander y reveló que está en búsqueda del vestido ideal para esta celebración.

“Esta semana que viene estoy viajando a Barcelona, invitada por la prestigiosa marca española Pronovias a ver las tendencias y nueva colección 2023 en vestidos de novias. Me han invitado al Barcelona Bridal Fashion Week, así que voy a ver las novedades y los vestidos de novia más lindos del mundo”, dijo muy emocionada.