Ethel Pozo hace su gran debut en el cine con “No me digas solterona 2”: “Mil gracias”

Ethel Pozo compartió su felicidad con los miles de seguidores que tiene en Instagram, al revelar que hizo su gran debut en el cine con su participación en la película peruana “No me digas solterona 2″, estrenada el último 14 de abril. “¡Es hoy… es hoy! Por fin, a nivel nacional, se estrena ‘No me digas solterona 2′”, escribió al inicio.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel se mostró emocionada por este gran proyecto, que ha liderado, hasta el momento, los estrenos nacionales pese a la larga espera que tuvo. Además, se animó a saludar a las protagonistas que le dieron vida a esta historia.

Ethel Pozo feliz por el estreno de "No me digas solterona 2". Foto: Ethel Pozo/Instagram

“Tengo la alegría enorme de poder contarles que me verán en el cine, y por supuesto disfrutarán esta extraordinaria película peruana que tiene como protagonistas a un elenco increíble, liderado por Patricia Barreto y mi amiga Natalia Salas, entre otros grandes actores”.

Como se sabe, la conductora de “América hoy” presentó varios castings para producciones televisivas en el pasado, pero nunca había sido aceptada hasta ahora.

Ethel Pozo halaga a Flavia Laos por ir al baby shower de Majo Parodi

La presentadora de espectáculos dedicó varios minutos de su programa a elogiar la asistencia de la modelo a fiesta, pese a ya no seguir con el chico reality Patricio Parodi. Cabe resaltar que, después de su ruptura, Flavia ha seguido en contacto con la familia de su expareja.

“Ha tenido una relación de tres años y están agasajando a la bebé”, comentó la conductora. Ante ello, ‘Giselo’ expresó: “La bebé ni sale de la panza”. No obstante, la presentadora no hizo caso y continuó halagando a la rubia. “Están pensando en la bebé, ustedes están pensando como adultos. Flavia tiene que ir, ha estado varios años y es amiga”, expresó en vivo.

Ethel Pozo cumple un año de relación con Julián Alexander

Ethel Pozo celebró junto a Julián Alexander su primer año de relación. La pareja derrochó ternura en redes sociales con los mensajes que se dejaron en esta fecha tan especial para ambos. Por su parte, la empresaria dedicó unas tiernas palabras para su prometido al recordar los inicios de su romance.

“Hace 365 días me pediste ser tu enamorada, una tarde increíble mirando el mar y el sunset. No sabía que luego me pedirías ser tu esposa, tu compañera para siempre. No sabía hacia dónde nos iba a llevar este amor, nuestro amor bonito, como lo llamé desde el primer día, desde nuestra primera foto juntos en el parque de mi casa”, fueron las tiernas palabras de la conductora.