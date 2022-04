¿Por qué Christian Domínguez y Tania Ríos no se divorcian pese a que llevan 20 años separados?

Tania Ríos es la única esposa que Christian Domínguez ha tenido legalmente. Ambos mantuvieron una relación de tres años; sin embargo, el romance terminó en el año 2002 y, desde esa fecha, ella radica en Estados Unidos. Aunque el cantante ha entablado cuatro relaciones formales y con dos de sus exparejas se convirtió en padre, él aun no ha firmado los papeles de divorcio.

Durante el año 2021, Tania Ríos y Christian Domínguez dieron declaraciones para algunos canales televisivos sobre su divorcio sin llegar a algún acuerdo. En esta nota conoce por qué culminó su relación con el cantante y cuáles son las dificultades para firmar el divorcio.

¿Quién es Tania Ríos?

Tania Ríos es una exbailarina de cumbia, quien conoció a Christian Domínguez durante su adolescencia. Se casaron cuando él tenía 28 años y la boda fue una ceremonia tranquila que se celebró durante el 2002 en la Municipalidad de Breña.

Ella relató que esta relación llegó a su fin porque ella era ambiciosa y él era conformista, pero nunca ha negado sentir un gran cariño e incluso, durante una entrevista con RPP, no descartó la posibilidad de volver con él.

Christian Domínguez y su esposa Tania Ríos. Foto: difusión

¿Por qué no se divorcian?

La expareja experimentó varios problemas con la documentación porque Tania Ríos se encontraba en Estados Unidos y Christian Domínguez formalizaba un nuevo romance cuando la artista regresaba al Perú.

En 2019 existieron muchas especulaciones en torno a este tema y la exbailarina se hizo presente en una entrevista para el programa de Magaly Medina, donde aclaró la situación legal del divorcio.

“Me gustaría mucho conversar con él, sin cámaras, sin público, sin intermediarios, siendo él y yo. Los únicos casados aquí somos él y yo (...). Yo he tratado de buscarlo por personas que sé que tienen acceso a comunicarse con él, pero simplemente él evade eso”, sostuvo.

Ríos dijo que no tenía “ninguna queja” sobre la relación que tuvo con Christian Domínguez. “Nada que quejarme en ningún sentido de la palabra. Para mí fue, como lo dije algún tiempo atrás, el hombre perfecto”, concluyó.

“Me parece ridículo porque siempre ha coincidido que él está en una relación, con esta o aquella. Entonces, siempre que he tratado de localizarlo de una u otra forma, él no me da la cara”, manifestó.

Sin embargo, en el año 2021, Christian ya se encontraba en una relación con Pamela Franco y se especulaba una posible pedida de mano. El líder de Gran Orquesta Internacional se pronunció al respecto.

“Se fue del país de manera abrupta. Me pidió eso (el dinero) y, por ser mediático, mi abogado me dijo no tocarlo, pero voy a hacerlo”, dijo indignado por el comportamiento de Tania Ríos.

“No fui avisado cuando ella se iba a ir, empecé a hacer los trámites y obviamente faltaban documentos firmados. (…) El tema de chibolos es cierto y lo habría manejado de otra forma. El tema es por qué el Poder Judicial no lo hace”, añadió como cuestionamiento por la demora en la resolución del caso.

¿Quién es la actual pareja de Christian Domínguez?

Pamela Franco es la líder de Puro Sentimiendo. Ambos iniciaron una relación amorosa en el año 2019, luego de que el cantante finalizara su romance con Isabel ‘Chabelita’ Acevedo. Tienen una hija y, debido al cariño que le tienen, los artistas dieron un poco de su talento para crear una enternecedora canción.

“Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. A dónde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía, y lloraré tu llanto para que tú sonrías, chiquita mía”, se escucha en el coro.

Isabel Acevedo también mantuvo una relación con Christian Domínguez durante tres años. Desde el 2019 se negaron a comentar el motivo que los llevó a terminar; no obstante, este último mes de marzo, ‘Chabelita’ se presentó en el programa de Magaly Medina a contarlo todo.

“Yo terminé con él por otra razón. Yo me cansé de cargar su mochila y eso fue lo que le dije: “Mira, Christian, yo no puedo cargar tu mochila” porque él tenía una serie de problemas, pero me quiere responsabilizar de actos que, como padre, él debería asumir y tener los pantalones. Sin embargo, quiere decir que todo fue por el tema del niño, cosa que es totalmente mentira”, señaló.

Karla Tarazona y el cumbiambero fueron felices desde el año 2013 hasta el 2016. Según algunos medios de comunicación, el cantante habría engañado a Vania Bludau con la conductora de “Hola a todos” y luego de cuatro meses oficializaron su relación. En 2014 se fueron de viaje a Cuba y celebraron un matrimonio simbólico en La Habana, donde estuvieron algunos amigos y familiares cercanos.

Actualmente tienen un hijo llamado Valentino, quien nació en el 2016, y mantienen una buena relación como padres de familia del menor. A fines del mes de marzo, Karla Tarazona y Christian Domínguez le celebraron su cumpleaños con la temática de Spider-Man.

Melanie Martínez es la madre de la primera hija que tuvo Christian Domínguez. Ambos contrajeron nupcias en 2006, en medio de la polémica sobre el divorcio con Tania Ríos. Aunque las especulaciones en contra del artista no cancelaron sus planes de matrimonio, por lo que llegaron al altar en la Municipalidad de Magdalena.

El amor no fue eterno y finalizaron esta unión en el 2010 debido a las diferencias que existían entre ellos. De acuerdo a Melanie, la infidelidad del cantante fue la razón principal. Ella relató que el líder de la Gran Orquesta dejaba su hogar a las 8.00 a. m. y volvía de noche con la excusa de haber ensayado mucho tiempo en “El gran show”.