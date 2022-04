Christian Domínguez quiso parecerse a Mario Cimarro con antiguo look: “Me gustaba cómo se veía”

Christian Domínguez es un personaje muy polémico en la farándula nacional, desde sus inicios como cantante de cumbia. Muchas generaciones lo recuerdan con un look diferente al de ahora, pues lucía un cabello largo y ondulado. Durante una entrevista para el programa “Estás en todas”, el también actor reveló que se inspiró de un reconocido actor para este peinado.

De igual manera, el artista recordó que su mánager le pedía que cambie diferentes aspectos en su físico y esto le incomodaba de cierta manera.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

“Mi pelo largo es natural, por si acaso”, dijo de forma pícara y la reportera le preguntó: “¿Natural? ¿Y esos rayitos horrorosos?”.

Él aclaró que su cabello tiene ondas y, a los 18 años, su mánager le exigía cambiar su estilo original: “Hablo de lo ondulado que era (...) acá fue cuando yo me rebelo. Luego se inicia la tendencia de La joven sensación y de pronto llegué a los 18 y le dije: ‘¿Sabes qué? No te metas con mi cabello nunca más. Ni con mis ojos’, porque me ponían lentes de contacto”.

El look de Christian Dominguez

El cumbiambero recordó su etapa en la orquesta La joven sensación y reveló que el look que usaba en aquellos años se debe a Mario Cimarro, el actor que interpretó a Juan Reyes en la telenovela “Pasión de Gavilanes”.

“Uno de los motivos es que me gustaba mucho el look de Mario Cimarro, es más, uno de mis personajes en televisión, que salió en series, fue con el look de Mario Cimarro”, dijo y prosiguió: “Comencé a entrenar y el cabello largo porque quería parecerme porque me gustaba, me gusta cómo se ve (...) es super cómodo, yo soy bien comodín”, confesó el artista.