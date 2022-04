Britney Spears: después de la libertad

A sus 40 años, la ganadora del Grammy y estrella de la música Britney Spears anunció que será madre por tercera vez. Más allá de la familia que tiene con el actor Sam Asghari, la noticia se daba siete meses después de que la cantante ganara una batalla legal sin precedentes; logró ir a los tribunales para buscar la emancipación de la tutela de su padre, Jamie Spears, quien además manejaba su patrimonio durante 14 años. “He estado en estado de shock. Estoy traumatizada. Solo quiero recuperar mi vida. Señoría, mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo... deberían estar en prisión”, dijo a la jueza. “Quiero casarme y tener un bebé. Pero tengo un DIU para que no me embarace”, agregó en su testimonio dado a través de Zoom.

La vida de la otrora Princesa del Pop, en sus veintes, tras varios episodios mediáticos, acoso de los paparazzi, la ruptura con su primer esposo y la lucha por ver a sus hijos, desencadenó en una crisis que la llevó a ingresar a centros de salud mental, los mismos que fueron grabados por las cámaras de los medios. En ese entonces, la justicia le otorgó la tutela a su padre de forma temporal, pero se extendió hasta setiembre del 2021.

Precisamente, el documental ‘Framing Britney Spears’ de The New York Times y Hulu, explicó la persecución que vivió la artista. Entrevistaron al fotógrafo que la siguió durante años y comentó que sus fotografías se vendían por cifras exorbitantes. Estas imágenes incluían el momento en que disputaba la custodia de sus hijos. “Se ve cómo Spears trata de escaparse de los focos, derrumbándose en entrevistas al explicar que su mayor deseo es que acabe esa persecución”, opinan en BBC.

Documental. Clave sobre el calvario que vivió la artista. Foto: difusión

Spears siguió bajo una tutela ordenada por la corte desde 2007. “Aunque la cantante continuó trabajando, haciendo giras y teniendo una residencia en Las Vegas, la tutela permaneció en su lugar. Los rumores se extendieron entre los fanáticos de que la estrella del pop estaba bajo tutela en contra de su voluntad, lo que generó el movimiento “#FreeBritney”, recuerda la revista Variety. “En el verano de 2021, Spears le dijo a un juez que sus tutores la obligaron a trabajar, aunque ella pidió un descanso de las giras”.

Firma con editorial

A meses de que la Corte Superior de Los Ángeles rescindiera la tutela de la artista, Spears ha sido fotografiada manejando su propio auto, saliendo de la ciudad y ahora comparte con sus más de 40 millones de seguidores por las redes sociales. “Creo que la suspensión es lo mejor”, dijo la jueza Brenda Penny en setiembre. “La situación actual es insostenible”.

PUEDES VER: Britney Spears revela más restricciones a las que estuvo sometida durante su tutela

En marzo, la cantante compartió sobre su primer viaje a Las Vegas. “Lo único que he conocido cuando solía ir a Las Vegas era conocer y saludar durante una hora a 40 personas todas las noches obteniendo las peores fotos de mí y luego un espectáculo de dos horas”, escribió. En agosto había contado que solo salió dos veces durante los cuatro años. “Desafortunadamente, no estoy mintiendo”.

Su historia no contada será publicada pronto. “El libro proporcionará relatos y comentarios sobre su ascenso a la fama, su carrera musical y su relación con su familia”, dice Variety. Britney Spears firmó un acuerdo “récord” con la editorial Simon & Schuster. Page Six dijo que el contrato tiene un valor de hasta US$ 15 millones y que, según los informes, Simon & Schuster salió victorioso después de una “guerra de ofertas” entre varios editores interesados en la vida de la estrella del pop.