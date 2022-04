Alejandra Baigorria brinda apoyo a Said Palao previo a su competencia: “Eres un grande”

La empresaria Alejandra Baigorria compartió videos de su pareja calentando antes de su participación en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo Lima 2022.

Alejandra Baigorria no pudo estar presente en la competencia de judo de Said Palao. Foto: composición Said Palao/Instagram

