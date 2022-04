Xoana defiende su trabajo en OnlyFans: “Dios es amor y nosotros nos amamos en cada video”

¡No se queda callada! Xoana González sacó cara por el trabajo que hace en OnlyFans junto a su esposo, por lo cual está cosechando grandes frutos que le ha permitido iniciar la construcción de una casa de campo y un albergue para perritos al cual llamará Polvos Mágicos.

Si bien este proyecto de la modelo argentina fue felicitado por muchos de sus seguidores, también hubo algunas personas que criticaron el contenido que comparte en la mencionada plataforma para adultos.

Publicación de Xoana. Foto: Facebook

Usuaria juzgó trabajo de Xoana González en OnlyFans

A través de sus redes sociales, Xoana González compartió el comentario de una de sus detractoras, quien criticó el trabajo que realiza junto a su esposo en OnlyFans.

“Qué pena esa familia. Están dominados por el diablo y el dinero. Las consecuencias vendrán después. El marido se enfermará de prostata y ella, de tantas cirugías en su parte íntima, se le caerá a pedazos. Tan solo por ganar dinero, habiendo tantos trabajos. Ya saldrán a su defensa los porneros y proneras”, sostuvo la mujer.

Xoana González se ríe de críticas y defiende su trabajo en OnlyFans

Ante ello, fiel a su estilo, Xoana González tomó con humor los comentarios desafortunados de su detractora y no dudó en responderle y mostrarse orgullosa por su trabajo en el que ha logrado mucho éxito.

“No puedo más. Estoy llorando de la risa con la parte que tira maldición, ¡hasta creo que la amo! Me hizo el día”, mencionó al compartir el post.

“¡Se me rié el c*** en arameo! ¡Dios es amor y nosotros nos amamos en cada video! Quizás nunca viste porno y muchos piensan que sigue el de antes, cavernícola, y ¡puede ser romántico y con amor! ¿Nos tira maldición tipo bruja? ¡Está esto chequeado! ¡Señora, la medicación! Pero, por favor, siga escribiendo que me meo de la risa”, agregó.