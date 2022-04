Rihanna: ¿quién es Amina Muaddi y que tiene que ver con la separación de la cantante con A$AP Rocky?

¡Escándalo internacional! El día de ayer, las redes explotaron luego de que se revelara el supuesto fin de la relación entre Rihanna y el rapero A$AP Rocky, luego de que la intérprete de “Umbrella” haya descubierto, al parecer, a su novio con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi. Este hecho causa conmoción en los millones de fans de Rihanna, pues se encuentra actualmente en la etapa final de su embarazo.

Como se recuerda, ambos artistas confirmaron su relación en mayo del 2021, en el evento anual MET Gala, pero se conocen desde el 2012, luego de que el rapero formó parte del remix del single “Cockiness (love Ii)” de Rihanna. Los años pasaron y el destino volvió a juntarlos, y ahora se encuentran a punto de convertirse en padres.

Rihanna junto a su novio, y padre de su hijo, A$AP Rocky. Foto: Rebel Nation.

A$AP Rocky incluso aseguró en una entrevista para GQ que ‘Riri’ era el amor de su vida. Por ello, la noticia de la infidelidad con la diseñadora ha inquietado a los medios de espectáculos. La pregunta que surge ahora sería ¿quién es Amina Muaddi?

Amina Muaddi trabajó con Rihanna y A$AP Rocky

Los rumores de separación entre Rihanna y Rakim Nakache Mayers comenzaron en marzo durante la Fashion Week de París, pues, según la revista People, “Rihanna habría mantenido su relación durante varias semanas en crisis con A$AP Rocky, debido a que le encontró mensajes de texto explícitos en su celular con Amina, pero habría decidido continuar con su relación debido al bebé que viene en camino” .

Rihanna no se ha pronunciado sobre la supuesta infidelidad entre A$AP Rocky y Amina Muaddi. Foto: Twitter

La tercera persona mencionada en esta historia, como ya se vio, es Amina Muaddi, una diseñadora jordana de zapatos de la empresa de moda de Rihanna, Savage x Fenty; sin embargo, también era su amiga cercana, al trabajar juntas en varias colaboraciones, e incluso le dedicó su último post de Instagram. Ahora su trabajo podría peligrar. Actualmente, la cantante de Barbados dejó de seguir en Instagram a Amina.

Rihanna y Amina Muaddi trabajaron juntas en varias colecciones de la empresa de la cantante. Foto: difusión

Asimismo, también diseñó colecciones de calzado con el rapero, y la última de ellas fue registrada en Vogue, en diciembre de 2020. Así, el trabajo de Amina llegó a impresionar a Rihanna, y en una entrevista para Footwear News, Amina Muaddi reveló cómo se enteró de que trabajaría con la estrella de pop, luego de recibir un mensaje de Jahleel Weaver, estilista de la intérprete de “Stay”.

Rihanna habría descubierto a A$AP Rocky siéndole infiel con Amina Muaddi. Foto: difusión

“‘Enhorabuena por esta colección tan maravillosa. Solo quería decirte que compré algunos pares para Rihanna’. No me escribió para pedirme que le mandase un par de zapatos, solo me informó de que los había comprado él mismo” , expresó Amina.

Amina Muaddi: sus diseños enamoraron a celebridades de Hollywood

A sus 36 años, Amina Muaddi logró enamorar con su trabajo a personajes como Kendall Jenner o Dua Lipa. Nació en Rumani, pero se crio entre Italia y Jordania, y fue el país europeo el cual la inspiró a dedicarse a la moda, especialmente en el calzado. Estudió en el exclusivo Europe Institute of Desing de Milán para luego viajar a la Riviera del Brenta, famoso lugar en donde se fabrican zapatos en Italia.

Amina Muaddi ha logrado aparecer en revistas como Vogue y GQ. Foto: Amina Muaddi/Instagram

Ha logrado aparecer en importantes revistas como Vogue gracias sus diseños propios y colaboraciones. Su estilo se caracteriza por ser excéntrico, al usar plumas, lentejuelas y latex brillantes. También opta por utilizar tacones de forma piramidal. Uno de sus clientes más exclusivos es el diseñador francés Alexandre Vauthier.

Amina Muaddi se caracteriza por realizar diseños excéntricos. Foto: Amina Muaddi/Instagram

Asimismo, fue estilista de marcar como L’Uomo y GQ, e inició su carrera trabajando con la fundación de Oscar Tye en 2013. Luego de un arduo trabajo, logró abrir su propia marca con su nombre. También está al día en sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores.