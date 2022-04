Amina Muaddi se pronuncia tras supuesta infidelidad de A$AP Rocky a Rihanna

Amina Muaddi publicó un mensaje después de que surgieran rumores que apuntaban a que el rapero A$AP Rocky, pareja y padre del hijo que espera Rihanna, le habría sido infiel a la cantante con ella. A través de un extenso texto en su cuenta oficial de Instagram, la diseñadora se mostró indignada y aseguró que nada de lo que se ha estado especulando sobre la vida privada de los artistas es cierto.

El pronunciamiento de Amina Muaddi

“Siempre he creído que una mentira sin fundamentos difundida en redes sociales no merece ninguna aclaración o respuesta, especialmente si es tan malvada. Inicialmente asumí que era un chisme falso, fabricado con intención muy maliciosa que no sería tomado en serio. Sin embargo, en las últimas 24 horas he recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas, independientemente de las bases fácticas, y que nada está fuera de los límites. Ni durante lo que debería ser el momento más hermosos y celebrado en la vida de alguien”, escribió.

“Por eso, tengo que hablar, ya que esto no solo está dirigido hacia mí, sino está relacionado con personas a las que le tengo mucho respeto y afecto. Mientras, Rih (Rihanna) continuará viviendo su tranquilo y muy bien vestido embarazo, yo me enfocaré en mi negocio. Les deseo una linda Pascua”, añadió. Así desmintió la presunta infidelidad de A$AP Rocky.

Amina Muaddi niega relación con A$AP. Foto: Amina Muaddi/Instagram

¿Quién es Amina Muaddi?

Amina Muaddi es una diseñadora jordana de zapatos que trabaja para Savage x Fenty, la empresa de moda de Rihanna. Se sabía que tenía una amistad con la intérprete de “Umbrella”, ya que se realizaron juntas varias colaboraciones. Una prueba de la cercanía entre ambas es que la primera le dedicó un post a la cantante de Barbados con fotos de su embarazo.

También creó y lanzó colecciones de calzado con el rapero A$AP Rocky. Justamente, la última de ellas fue registrada en diciembre de 2020 en la revista Vogue.