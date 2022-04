Rafael Cardozo emocionado por su boda con ‘Cachaza’: “Estoy ahorrando para el matrimonio”

Rafael Cardozo por fin se casará con Carol Reali este año, por lo que se muestra muy entusiasmado al hablar sobre su matrimonio. El modelo, que estará junto a su prometida en la final de “En esta cocina mando yo”, aseguró que está juntando plata para tener una boda de ensueño.

“Yo estoy ahorrando para el matrimonio, porque ese día todo tiene que salir muy bien”, mencionó el integrante de “Esto es guerra” para GV Producciones.

Asimismo contó qué haría con el premio si es que logra derrotar a Angie Arizaga y a Jota Benz en el programa conducido por Ethel y Yaco.

“Ahí decide Carol. Es muy probable que todo el premio se quede con ella; va a terminar todo en carteras y en tacos”, dijo entre risas.

Rafael Cardozo Foto: GV Producciones

Rafael Cardozo sorprendido por llegar a la final del concurso

“La verdad, no imaginé llegar a la final, pero tengo doble motivo para ganar: para que Carol y yo seamos la primera pareja ganadora del programa y para darme el gusto de ganarle a Jota Benz y a Angie Arizaga. Esta es nuestra tercera vez en la cocina, nosotros les ganamos a ‘Cuto’ Guadalupe y a Eric Osores. ¿Por qué no les ganaríamos a Angie y a Jota? Yo estoy preparado para ganar, no acepto el segundo puesto”, sostuvo.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre Angie Arizaga y Jota Benz?

“Yo no sé cómo han llegado a la gran final, seguro haciendo trampa. Angie no sabe freír un huevo, ¡no cocina nada!, y Jota Benz, peor. Nosotros sí cocinamos; además, Cachaza y yo somos un gran equipo, en la cocina y en la vida”, expresó.