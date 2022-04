¿Qué fue de Lucía Oxenford, la hermana de Juliana Oxenford que se fue a estudiar fuera del Perú?

Lucía Oxenford es uno de los personajes más populares de la farándula peruana. A pesar de que hace varios años dejó el Perú y enrumbó hacia Argentina, su nombre no ha dejado de estar vigente en nuestro país. Ahora, lejos de las cámaras, la hermana menor de Juliana Oxenford se alista para debutar como productora con la obra de teatro “Radojka”. Conoce aquí más sobre la vida de la artista.

¿Quién es Lucía Oxenford?

Lucía Oxenford es una actriz, modelo y productora de espectáculos de nacionalidad peruana. Es hija de la también actriz Yvonne Frayssinet y del actor argentino Marcelo Oxenford.

A lo largo de su carrera, ha participado en reconocidas producciones de televisión en el Perú, entre ellas las telenovelas “La rica Vicky” y “Pobre diabla”. El 2014 viajó a Argentina y allá estudió la carrera de Producción de Espectáculos en la Universidad de Palermo, ubicada en Buenos Aires.

Lucía Oxenford debuta como productora en obra de teatro. Foto: Lucía Oxenford/ Instagram

¿Cómo es su relación con Juliana Oxenford?

En más de una ocasión, Lucía Oxenford ha dejado claro que no tiene una relación con su media hermana Juliana Oxenford.

En mayo del 2020, la joven indicó vía Instagram: “No tenemos una relación desde que tengo uso de razón, y no porque no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”.

Rápidamente, Juliana Oxenford contestó a este comentario en el programa de Magaly Medina al señalar que “lo que no nace no crece. Si más adelante conozco a una persona, qué chévere, pero mientras tanto no quiero hablar ni entrar en detalles porque no quiero que genere una ola”.

Ante dicha respuesta, Lucía volvió a pronunciarse y refirió que, “si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida ha sido hipócrita, hay dos opciones: o te está mintiendo o realmente no es un humano”.

Lucía Oxenford aclara que no tiene una relación con su hermana Juliana. Foto: Instagram

¿A qué se dedica ahora Lucía Oxenford?

Actualmente, Lucía Oxenford se desempeña como productora general en Vatra Producciones. Este viernes 15 de abril estrena su primera obra, titulada “Radojka”, la cual tiene como protagonistas a Gloria (Yvonne Frayssinet) y Lucía (Pilar Brescia).

La joven anunció la creación de su propia productora en noviembre del 2021 con el siguiente mensaje: “Mi bebé. Una de las cosas que estaba creando y aún no podía (o quería) contar era que estaba armando mi propia productora, podrán empezar a ver mis nuevos trabajos próximamente y este 2022, mi primer proyecto”.