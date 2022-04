Pamela Franco aclara qué pasaría si Christian Domínguez le saca la vuelta: “Yo lo perdonaría”

Pamela Franco está más tranquila que nunca con su crecimiento profesional, personal y vida de pareja, pese a que, en más de una ocasión, los medios han intentado recordarle la famosa ‘maldición de los tres años’ con la que molestan al cantante Christian Domínguez. Esta se hizo notar en la farándula debido a que cada cierto tiempo él era ampayado con otra persona y terminaba sus relaciones formales.

La pareja del artista tiene una pequeña niña como fruto de su romance y hace poco se vieron envueltos en un escándalo mediático que fue iniciado por las declaraciones del líder de la Gran Orquesta Internacional. Este mencionó el motivo por el que terminó con la bailarina Isabel Acevedo. A pesar de todo, los novios se muestran muy firmes y sólidos en su compromiso. El día de ayer, 14 de abril, la artista fue interrogada para las cámaras de “Magaly TV, la firme” y reveló algunos detalles sobre su relación.

¿Qué dijo Pamela Franco?

La cantante Pamela Franco fue consultada sobre cómo reaccionaría si se enterara de que el padre de su hija, Christian Domínguez, le fue infiel con alguien. Ella aseguró: “Yo lo perdonaría a él, pero como me amo a mí no podría estar con él. El hecho de perdonarlo no significa estar juntos; igual él conmigo, porque la infidelidad puede ser de los dos lados”. Con ello, dejó en claro que los actos de deslealtad también los podría cometer ella.

De igual forma, puntualizó que, si eso llegara a suceder, no dejarían de comunicarse por lo que tiene en común: la vida de su pequeña. “No me pelearía con él, porque yo decidí tener una hija y lo voy a ver todos los días de mi vida, así que ¿para qué vivir con sentimientos negativos? Además, el que se porte mal se lo pierde”, aseveró la cabeza de la orquesta Puro Sentimiento.

Kurt Villavicencio incómodo con Pamela Franco por no asistir a su programa

Luego de que las disculpas públicas de la artista Isabel Acevedo fueran aceptadas por la conductora Karla Tarazona en el programa “Magaly TV, la firme” el pasado 25 de marzo, los ojos del espectáculo quedaron puesto en la pareja Christian Domínguez y Pamela Franco. Ante ello, la cantante negó tener algún inconveniente con la mamá del único hijo varón del empresario: “Yo voy a cualquier programa, yo voy. Yo no tengo ningún problema con nadie, estoy chévere. (…) Todos estamos bien; eso es lo más importante, que estamos felices. Todo está perfecto; yo que sepa, todo está bien”.