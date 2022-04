Olenka Cuba a Magaly Medina por criticar a Leonard León: Parece que le tiene tirria a la cumbia

¡Lo defiende a capa y espada! Olenka Cuba no le perdona a Magaly Medina que haya criticado a su pareja, Leonard León, al asegurar que no ha tenido un gran recorrido artístico. Esto se dio días después de que la conductora haya mostrado en su programa, “Magaly TV, la firme”, unas imágenes que se viralizaron en TikTok donde el cantante tiene problemas vocales y llega hasta a perder la voz. Además, la presentadora también defendió al actor Johan Mendoza, al haber sido llamado como “NN” por el artista.

Es por ello que la pareja del intérprete de la cumbia “La amante” utilizó su llegada en redes sociales para intentar incomodar a la periodista con la empresaria Giuliana Rengifo, quien meses atrás confesó que tuvo una relación con el notario Alfredo Zambrano, actual esposo de la comunicadora. Lo mismo había hecho el cantante unos días atrás, al anunciar una supuesta futura colaboración con la líder musical.

¿Qué dijo Olenka Cuba?

La señora Olenka Cuba subió unas historias en su cuenta de Instagram con una mensaje, en tono burlesco, que decía: “Mi amor, jamás va aceptar que eres un buen cantante, por su soberbia. Ja, ja, ja. Como tampoco acepta que escucha cumbia en su casa . Parece que le tiene tirria ja, ja, ja. ¿Por qué será?”.

Asimismo, la visitadora médica continuó: “ ¿O, Giuliana Rengifo, eres la culpable que la señora no pueda ni mencionar la palabra ‘cumbia’? ”. Las imágenes fueron compartidas por el cantante Leonard León, quien reposteó lo dicho y añadió: “A esa resentida le vamos a hacer pisar tierra con buena música”. Al parecer, ambos tienen claro que no aceptarán ningún calificativo más contra el artista y se valdrán de todo para responderle cada que diga algo.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Leonard León?

La conductora Magaly Medina compartió en su programa un video que se hizo muy popular en redes sociales, donde se ve al cantante Leonard León quedándose sin voz en un concierto que hizo dentro de una casa. Además, se puede observar cómo un joven se acerca a pedirle el micro para acabar de interpretar los registros a los que él no llegaba. Así, la grabación fue compartida por el joven que lo ayudó y eso ocasionó que el artista respondiera con todo y asevere que es un “ NN ” en el medio nacional.

