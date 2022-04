Marina Mora lamenta la muerte de su papá: “Me duele tanto dejarte ir”

Marina Mora atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, pues acaba de perder a su papá, Miguel Mora. La ex miss Perú anunció la muerte de su progenitor con un sentido mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. Además, compartió una serie de fotos de los memorables momentos vividos entre padre e hija en su boda con Alejandro Valenzuela.

“Te amo, papi Mike. Me duele tanto y me cuesta dejarte ir. Aunque sepa que yo soy parte de ti y que siempre vivirás en mí, no lo puedo aceptar”, inició en su escrito la modelo y empresaria.

La emotiva despedida de Marina Mora

Marina Mora utilizó sus redes sociales para darle el último adiós a su padre y le agradeció por todo el esfuerzo y la dedicación que tuvo al cuidar de ella y de su entorno cercano a lo largo de toda su vida.

“Gracias por ser tan optimista siempre, tan bueno, tan alegre, y por haberme acariciado tanto; gracias por ser un gran ejemplo en muchísimos aspectos. Increíble cómo pensabas en todos antes que en ti: ‘Siempre para adelante, hijita, tú tranquila’. Estoy segura de que nos amarás y cuidarás, como siempre, desde el cielo”, fueron las palabras de la ex reina de belleza en Instagram.

Marina Mora le da el último adiós a su padre. Foto: Marina Mora/ Instagram

Famosos le dan el pésame a Marina Mora

Al enterarse del fallecimiento del padre de Marina Mora, diversos personajes de la farándula peruana se solidarizaron con la ex miss Perú y enviaron las respectivas condolencias para ella y su familia.

“Dios los tenga en su gloria. Nuestras oraciones por tu papito. Que descanse en paz”, escribió Maju Mantilla; “Mucha fuerza, amiga. Un fuerte abrazo para toda tu familia”, manifestó Silvia Cornejo; “Mucho amor y mucha fuerza para ti, Marina, te abrazo desde aquí”, expresó Nicole Faverón.