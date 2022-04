Macarena Gastaldo arremete contra Patricio Álvarez por denunciarla: “¿Ahora soy la agresora?”

Macarena Gastaldo vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por un tema legal en nuestro país, luego de que su expareja Patricio Álvarez la denunciara por los crímenes de secuestro y coacción, a pesar de que ellos tuvieron una relación de pareja. Así se conoció a través de unos documentos presentados en el programa “Magaly TV, la firme”.

Cabe resaltar que hace dos años, 2020, la argentina fue la que acusó públicamente a dicho jugador de fútbol de agredirla físicamente, pero dicho proceso no llegó a ningún lugar porque el deportista acabó negando todo. Así, dicha relación no acabó en los mejores términos, por todo lo que se dijeron.

¿Qué dijo Macarena Gastaldo?

Las cámaras de Magaly Medina entrevistaron a la influencer Macarena Gastaldo a su salida del Ministerio Público, hasta donde llegó para brindar su declaración y fue vista muy confundida por la situación. Así, aseguró: “Para las mujeres que golpean, una burla todo. Ahora soy la agresora. ¿Por qué me denuncia?, ¿perdió la chamba o le falta dinero?, la verdad, no lo sé”.

Además, añadió: “Que se olvide de mí, si no lo denuncié en su momento fue porque no quería escuchar su asqueroso nombre. Él me pegaba, nunca me voy a dejar agredir por nadie. Me da pena su familia, que quiere apañarlo. Nunca lo hackee, tengo pruebas que demuestran lo contrario”, antes de retirarse de la entidad de justicia pública.

¿Qué dijo Patricio Álvarez?

El equipo de producción de “Magaly TV, la firme” también conversó con la otra parte para conocer la versión de los hechos del jugador de fútbol Patricio Álvarez, y manifestó: “No sé si llegaré hasta las últimas consecuencias, hablaré con mi abogado. Nunca la maltraté, la gente que me conoce sabe que no. Violencia psicológica tampoco”.

De acuerdo a sus palabras, esta denuncia penal contra la modelo Macarena Gastaldo es pasada, de hace un año y medio atrás aproximadamente, pero el Ministerio Público recién aceptó la demanda. Al parecer, el deportista no estaba tan al tanto de todo, por lo que no pudo brindar más detalles.