La Uchulú: “Orgullosamente soy una mujer trans”

La Uchulú se sinceró con sus seguidores y confirmó que es una mujer transgénero. La tiktoker peruana abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y habló sobre su identidad de género.

“¿Te consideras una mujer trans?”, fue una de las preguntas que le llegó a redes sociales. En seguida, la Youtuber respondió el mensaje que le dejaron: “Sí, orgullosamente soy una mujer trans”.

La Uchulú abrió su corazón con sus seguidores y confirmó que se considera una mujer trans. Foto: La Uchulú/Instagram

Asimismo, ante los constantes cuestionamientos, La Uchulú aprovechó el momento para aclarar que todas y todos deben ser respetados y agregó: (...) Trabajar y no hacer daño es la clave de todo”.

Finalmente, concluyó con lo siguiente: “A diario leo estos comentarios de por qué quiero ser mujer. Las mujeres son fuertes, son audaces, inteligentes, tienen el don de dar vida, son el pilar importante de la familia, son hermosas, bellas y todo lo maravilloso de este mundo”.

La Uchulú estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores en redes sociales. Foto: La Uchulú/Instagram

Dayanita cuenta por qué ya no habla con La Uchulú

Pese a que dijeron en reiteradas ocasiones que su amistad traspasó las pantallas, en una entrevista para el programa de YouTube “Tú quieres show”, Dayanita explicó que ya no es tan cercana a La Uchulú y que han perdido comunicación.

“Yo tengo los mensajes y no tenemos la conversación que teníamos antes. No nos hablamos porque ella está enfocada en su trabajo y yo en lo mío. Pero si nos vemos, la puedo saludar, yo no tengo ningún problema”, dijo la integrante de “El reventonazo de la Chola”.

La Uchulú lanza su primera canción

La actriz cómica hizo su gran debut como cantante con el single “No te voy a perdonar”. La canción fue grabada en diferentes partes de la selva peruana y tuvo buena acogida por parte del público.

El sencillo cuenta la historia de La Uchulú, personaje principal, quien se encuentra con un amor del pasado en busca de su perdón. No obstante, la protagonista no acepta sus disculpas y pide que la deje tranquila. El videoclip completo está disponible en la plataforma de YouTube.