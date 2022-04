Kenji Fujimori felicitó a su sobrina Kyara Villanella por la popularidad que ha conseguido

Kenji Fujimori se pronunció respecto al reconocimiento que ha logrado su sobrina Kyara Villanella tras ser coronada como una de las ganadora del certamen de belleza Miss Perú La Pre. Cabe resaltar que, desde su triunfo, esta es la primera vez que el excongresista habla del tema.

El político de 41 años mandó un emotivo mensaje en redes sociales para su sobrina a través de la cuenta de su esposa Erika Muñóz. “Mi sobrina dando la talla en una super entrevista de Cosas y nosotros orgullosos de ella”, se lee al inicio de la publicación.

Kenji Fujimori envía emotivo mensaje a su sobrina Kyara Villanella. Foto: Erika Muñoz/Instagram

Asimismo, compartió una imagen de su familia posando con la revista en la que Kyara fue portada en el mes de marzo. “Muy bella, por cierto, y muy inteligente; la combinación perfecta para representar a nuestro querido Perú”, añadió.

Kyara Villanella sale en portada de revista

Luego de su exitosa participación en el Miss Perú La Pre, Kyara Villanella brindó una entrevista exclusiva para la revista Cosas, donde cuenta cómo fue su participación en dicho concurso y de qué forma logró sobrellevar los comentarios negativos que recibió.

“En nuestra edición 710, la hija de Keiko Fujimori representará al Perú en el mundo de los certámenes de belleza. En entrevista exclusiva con Cosas, Kyara Villanella demuestra que, a pesar de sus 14 años, sabe responder con madurez e inteligencia a la ola de acoso y bullying que ha sufrido en redes sociales, lo que la ha puesto en el ojo de la tormenta”, escribió la revista en redes sociales.

Kyara Villanella estuvo en exclusiva con la revista "Cosas". Foto: Facebook.

Kyara Villanella fue una de las ganadoras del Miss Perú La Pre

La adolescente de 14 años logró quedar como una de las finalistas que representará a Perú en distintos concursos internacionales. Días antes de la final, compartió un post especial en Instagram, donde se mostró feliz de pertenecer a un grupo que la ha ayudado a crecer como persona.

“Estoy en este concurso porque es una oportunidad para que me conozcan no solo por fuera, sino por dentro y que podamos mostrar nuestra belleza interior. Asimismo, estoy muy feliz de poder participar en este concurso porque me está brindando la oportunidad de aprender”, señaló en ese entonces la nieta de Alberto Fujimori.