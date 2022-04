Javiera Arnillas se pronuncia por polémica con Miss Trans Star Perú: “Se perdió el diálogo alturado”

Javiera Arnillas, actriz y reina de belleza transgénero, vio peligrar su participación en el concurso de belleza Miss International Queen 2022 a realizarse en Tailandia, en junio de este año, por una polémica surgida días atrás con Kayra Flores, directora nacional de la organización Miss Trans Star Perú.

El 7 de abril, la empresaria publicó en Instagram un comunicando, en el que informó que Javiera Arnillas había renunciado voluntariamente al título de Miss International Queen Perú 2021 y, con ello, su pase al certamen internacional.

7.4.2022 | Comunicado de Miss Trans Star Perú sobre Javiera Arnillas. Foto: Instagram

Miss Trans Star Perú: ¿qué dijo Javiera Arnillas?

El 14 de abril, Javiera Arnillas informó, también por Instagram, que sí participaría en Miss International Queen 2022 y explicó los motivos de su salida de la organización dirigida por Kayra Flores.

“Decidí alejarme de Miss Trans Star Perú para salvaguardar mi salud mental (...) En las últimas semanas, se perdieron las formas, el diálogo alturado y el respeto. Sentí que mi opinión dejó de importar a pesar de todo el compromiso que he demostrado en los últimos meses”, afirmó.

En ese sentido, denunció que se orquestó una campaña de difamación para dañar su imagen. “Rechazo ser parte de un circo mediático que va en contra de mis principios”, aseguró.

Por otro lado, Javiera Arnillas mostró un documento del certamen Miss International Queen que la ratifica como representante de Perú en el concurso de belleza.

“Mi participación será llevada por mi cuenta con el apoyo de todas las personas que creen en mí”, dijo destacando también el soporte de la empresaria Arianna Lint.

14.4.2022 | Comunicado de Javiera Arnillas sobre Miss Trans Star Perú. Foto: Instagram

Kayra Flores a Javiera Arnillas: “Que se vaya como pueda y aprenda a respetar”

Paralelo al comunicado de Javiera Arnillas, la directora de Miss Trans Star Perú confirmó la respuesta de Miss International Queen, que señalaba que no se podía dar un cambio de reinas porque el material fotográfico y audiovisual ya había sido enviado y entrado en concurso.