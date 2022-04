El día que Jorge Luna logró que Entel pague a su ‘esclavo’ casi ocho veces más de lo que le ofrecieron

El show de “Hablando huevadas” ha logrado posicionarse como uno de los programas de streaming más vistos durante la época de pandemia. No obstante, no solo los conductores Jorge Luna y Ricardo Mendoza se han ganado un espacio dentro del mundo de internet, sino que también otros miembros del equipo como los conocidos ‘esclavos’.

De esta forma, la fama llegó a ellos y, con esta, diversas ofertas de trabajo para colaborar con empresas y marcas conocidas dentro de Perú. Sin embargo, la inexperiencia en el rubro les podría jugar en contra, por ende, muchos acudieron a la asesoría. Este fue el caso de Luna, quien logró ser de gran ayuda para Joseph Argumedo en lo que fue su participación en un comercial de telefonía.

Jorge Luna habló de la polémica que armó su colega de "Hablando huevadas". Foto: captura de YouTube

¿Cómo surgió la propuesta?

Todo sucedió cuando un representante de Entel se comunicó con Joseph Argumedo vía Instagram para invitarlo a participar de un comercial para la marca. El popular ‘Cojo’, emocionado por la propuesta, le comentó a Jorge Luna que cobraría S/ 1.200. Esto fue de gran asombro para el cómico, quien terminó haciéndose pasar por su manager.

Ante esto, el conductor comentó que, al hablar con la señorita encargada, él sugirió que su cliente, mínimo, cobraría US$ 1.200. Pese a que habían aceptado pagarle US$ 200 menos de lo solicitado, el miembro de “Hablando huevadas” aún no estaba conforme con el pago final y siguió aumentando cada vez más el precio.

Fue así que el cómico comenzó una ardua negociación con la representante de la marca telefónica, la cual tuvo como resultado un contrato muy beneficioso para el ‘Cojo’.

El trato final

Luego de varios días, Jorge Luna quiso arriesgar todo lo que había conseguido con la marca para poder obtener el doble de lo que pidió en un comienzo. Fue así que, con autorización de Argumedo, se contactó con la señorita encargada para cerrar el trato con una ambiciosa propuesta de US$ 2.500, siempre y cuando el pago se realicé el mismo día de la grabación.

La encargada dio por sentado esto y señaló que sería casi imposible conseguir todo lo que el ‘manager’ proponía. Sin embargo, nunca imaginaron que, ese mismo día, la joven llamaría para confirmar que tuvo la aprobación para trabajar con el ‘esclavo’ por un monto de US$ 2.000, los cuales serían pagados un día antes del inicio de la filmación.

De esta manera, ambos integrantes de “Hablando huevadas” celebraron el éxito de este negocio y lo guardaron como anécdota para contar durante uno de los shows de stand up comedy.

El primer comercial de un ‘esclavo’

El video del comercial fue lanzado oficialmente en octubre del 2021 a través del canal de YouTube de la marca en mención. En este se puede ver al ‘Cojo’, junto a otras personas con discapacidad, presentar un show de stand up, pero de una forma peculiar.

Actualmente, el video cuenta con más de 7 millones de visualizaciones y más de 10.000 ‘me gusta’.

¿Quién es Joseph Argumedo?

Joseph Argumedo, más conocido por su papel de ‘esclavo’ en el show de comedia “Hablando huevadas”, es el encargado de ayudar a los conductores con el tema de producción para que el programa se desarrolle con normalidad.

Aunque no suele salir mucho en cámaras, algunas veces es mencionado durante los shows de stand up y esto ha logrado que sea reconocido por algunos fanáticos.