La vez que Faraón Love Shady rompió en llanto al recordar la pobreza extrema en la que vivía

Faraón Love Shady ha logrado obtener la fama con canciones llenas de letras explícitas y su extravagante estilo que no pasa desapercibido. En 2019 incursionó en el género urbano con su tema “Sin condón” y a partir de ese momento su nombre no ha dejado de sonar, incluso el puertorriqueño Kevvo quiso colaborar en una de sus canciones. Por su parte, el youtuber Maiky backstage lo entrevistó para conocer un poco más sobre este nuevo fenómeno musical, pero no esperó presenciar un emotivo momento luego de preguntarle a Faraón cómo cambió su vida gracias a la música.

La entrevista se dio en un en vivo de Instagram desde la cuenta del youtuber, quien estaba asombrado por la rapidez que Faraón Love Shady logró volverse viral. “¿Fara, de qué estatus social vienes?”, le consultó. Rápidamente el artista arequipeño contestó nostálgico. “Del barrio más bajo, de la calle. He sufrido bastante. Ay, he sufrido bastante para llegar (aquí). Recordar todo lo que me ha costado, quiero botar lágrimas de felicidad” .

Sin embargo, Faraón Love Shady no quería ahondar en el tema, aun así Maiky le pidió que le cuente algún pasaje para que el público pueda conocerlo; en ese momento el artista peruano se quebró y empezó a sollozar por unos segundos. Luego expresó:

“Uf, me tumbó (la pregunta). El recuerdo que me ha tocado... es inmenso. Lo difícil que me ha costado. Desde la primera vez que inicié no hubo nadie que me ayude. He pasado hambre. Lo recuerdo con felicidad y también con (tristeza). Esta pregunta me ha llegado a mi corazón. Soy una persona sentimental, no siempre soy duro”, dijo entre lágrimas.

¿Quién es Faraón Love Shady?

Su nombre real es Jesús Valle Choque, nació el 25 de julio de 2000 en Arequipa. Es hijo de una familia de agricultores y se sabe que luego de terminar el colegio, se dedicó a cantar en buses para lograr obtener algún ingreso. También fue vendedor ambulante para ayudar a su familia, ya que tiene seis hermanos. Faraón Love Shady es el nombre con el que logró hacerse viral en YouTube, espacio donde vio la oportunidad de mostrarse al mundo. Su fama llegó al punto de que artistas como Ozuna, Nicki Nicole y J Balvin le dieran su apoyo. Residente también se declaró su fan luego de la tiradera que le hizo Faraón.

Faraón Love Shady tiene más de un millón de subscriptores en YouTube. Foto: Faraón Love Shady/ Instagram

La tiradera de Faraón Love Shady contra Residente

Como se sabe, el artista puertorriqueño Residente creo una tiradera contra J Balvin que dura poco más de 8 minutos, en la cual lo critica por no escribir sus canciones y, entre otras cosas, por haber juzgado a los Premios Grammy. Tras el éxito de este tema, los fanáticos esperaban una respuesta por parte de Balvin, sin embargo, esta nunca llegó.

Pero como Faraón Love Shady es fan del trabajo del intérprete de “Ay vamos”, al enterarse del controversial tema, él decidió responderle y decirle “sus verdades”. El hit se titula como Rip [R]esentido (Freestyle session #13) y en menos de una semana ya ha superado los 4 millones de reproducciones en YouTube.