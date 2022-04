Madre de Jota Benz no oculta su cariño por Angie y hace pedido: “¿El nieto pa’ cuándo?”

Una vez más, doña Laura Carpena comentó sobre el gran cariño que siente hacia Angie Arizaga. La madre de Jota Benz, quien lo reforzará este domingo 17 de abril en “En esta cocina mando yo”, aseguró que ve a la modelo como a una hija.

“Angie es de la familia, es una hija más, yo les digo: ‘¿el nieto pa’ cuándo?’” , dijo cuando se le consultó sobre la relación de su hijo con la modelo.

Asimismo, tras la insinuación de Yaco Eskenazi sobre que el integrante de “Esto es guerra” podría ser ‘pisado’, ella lo defendió: “Cuando existe una relación y hay mucha comunicación, no existe el ‘pisado’, ellos se entienden de mil maravillas, y cuando un hombre hace lo que la mujer quiere, no es que sea pisado, es que la respeta”, explicó para GV Producciones.

¿Qué dijo Jota Benz al ser tildado de ‘pisado’?

Al respecto, Jota Benz se mostró de acuerdo a lo que manifestó en su frase acerca del amor y dijo que, no se trataba de ser ‘pisado’, sino de respeto hacia su pareja.

“Exacto, el hombre debe ser respetuoso, lo que uno quiere es que su pareja se sienta feliz, se sienta bien”.

“ Angie y mi mamá son las dos mujeres de mi vida ... Ahora ya no recibo chancletazos, recibo ‘Ya vas a ver en la casa’, antes me lo decía mi mamá, ahora me lo dice Angie, ¡hay cosas que nunca cambian!”, agregó.

Jota Benz y Angie Arizaga Foto: Jota Benz/Instagram

Angie Arizaga también demostró su gran cariño por la madre de su novio

Angie Arizaga comentó sobre su buena relación con doña Laura Carpena y aseguró que le tiene mucho cariño.

“Laurita es un amor de persona, y ella sabe que su hijo no es pisado, que yo lo trato con cariño”.