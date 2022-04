Ex de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, asistió a vigilia por tenencia compartida

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez aún no llegan a un acuerdo sobre la tenencia de su hija. Esto como consecuencia de todos los inconvenientes que ha tenido con el extripulante de cabina y las veces que ha aparecido a exponer sus problemas en algunos canales de televisión.

Como se recuerda, la modelo lo denunció por maltrato psicológico y pidió medidas de alejamiento al Centro de Emergencias Mujer, las cuales fueron aceptadas por parte de esta institución al evaluar que había riesgo. No obstante, esta no sería la única denuncia interpuesta entre ellos, ya que meses atrás protagonizaron varios titulares sobre las innumerables veces que han asistido a las comisarías para interponerse más demandas.

El pasado 7 de abril, el Congreso de la República aprobó, con 76 votos a favor, la regulación de la tenencia compartida de los hijos menores de edad cuando los padres estén separados. La medida fue rechazada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debido a que no toma en cuenta contextos de violencia de género. Todo ello ha hecho que los colectivos que apoyan el proyecto se levanten a defender su postura.

¿Qué hizo Juan Víctor Sánchez como parte del colectivo?

Hace unos meses, el emprendedor se reunió con el congresista Alejandro Aguinaga, conocido por ser el médico de cabecera del preso Alberto Fujimori e involucrado en el caso de esterilizaciones forzadas, para hablar de este proyecto de ley. Eso quedó como antecedente, así como el último video que subió en su perfil de Instagram oficial.

La reunión fue pactada para las cuatro de la tarde y en las imágenes que mostró Juan Víctor Sánchez se puede observar a varios padres de familia con velas encendidas y carteles en la mano: “Hija, nadie me va a devolver los días que no te vi” y “¡No más hijos rehenes!”. La leyenda de la publicación no llevaba ningún mensaje, pero sí etiquetaba a la fundación que defiende los derechos de los padres de familia. Al parecer, el joven sigue a la espera de poder arreglar todo para volver a tener acercamiento con su heredera.

Andrea San Martín no dejó ir a su hija con Juan Víctor Sánchez cuando estuvo con COVID-19

Hace unas semanas, la influencer Andrea San Martín anunció que se contagió del virus de la COVID-19 por una persona allegada a su trabajo. Esto hizo que se aísle en su propio hogar y se alejara por completo de sus dos menores hijas mientras pasaba su cuarentena con síntomas muy leves. En ese sentido, el empresario Juan Víctor Sánchez le envió un mensaje por medio de su abogado: “ Solicito que me permitas recogerla y evitar exponerla al peligro de contagio, ya que para su edad aún no hay vacunas que la puedan proteger . Por favor, ordena se me entregue a Lara para cuidarla mientras superas este proceso. Superado el proceso, te la entregaré, ya que no quiero ser denunciado”.