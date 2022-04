Yiddá Eslava se indigna tras el caso de la niña ultrajada en Chiclayo: “Tenemos sed de justicia”

El Perú entero se encuentra conmocionado con lo sucedido en Chiclayo, ciudad donde un hombre identificado como Juan Antonio Enríquez secuestró y violó a una niña de tan solo 3 años. La menor fue rescatada por miembros de la Policía Nacional, quienes luego de unas horas lograron capturar al sujeto. Como era de esperarse, el hecho generó que figuras del medio nacional se pronuncien, como fue el caso de Juliana Oxenford y ahora Yiddá Eslava.

La actriz, que también es madre de dos menores, utilizó sus redes sociales para mostrar toda su indignación y rabia con lo sucedido. Asimismo, la esposa de Julián Zucchi hizo un pedido de justicia a las autoridades pertinentes para que casos como este no vuelvan a suceder en un futuro.

Yidda Eslava muestra su indignación y pide justicia para niña violada en Chiclayo

“Gritos cansados. De pedir justicia, de sentir que sus vidas no valen nada, de sentir que sus hijos están en contante peligro y abandono legal. Familiares, madres y padres indignados, al igual que todos lo que hemos leído o visto esta noticia, hemos llorado en silencio en nuestras casas conteniendo la ira y el dolor que nos produce el simple hecho de pensar en lo que ha sufrido esta pequeña. Tratando de no imaginar que podrían ser nuestros hijos, sentimos la necesidad de QUERER HACER ALGO, tenemos más que sed de venganza, SED DE JUSTICIA. ¿Hasta cuándo la justicia será privilegio de algunos? Cuando será el día que no tengamos que salir a las calles a reclamar lo justo, que podamos estar tranquilas y tranquilos confiando que las leyes NOS PROTEGEN y AMPARAN”, inició en su publicación.

Yiddá Eslava lamentó lo sucedido con la pequeña de 3 años en Chiclayo. Foto: Instagram

“ ¿Qué se está pidiendo? “CADENA PERPETUA” ¿algo loco? NO, simplemente justicia Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad, El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua. ¿Qué se quiere evitar? Qué los abogados del acusado, empiecen a presentar pruebas para INTENTAR bajar la pena. ¿Qué podemos hacer? ¡No dejar que esto se enfríe, estar ATENTAS Y VIGILANTES, hasta que se haga JUSTICIA! ¿Te unes y me ayudas a compartir? ”, concluyó.

Juliana Oxenford rompe en llanto al informar sobre la niña violada en Chiclayo

Juliana Oxenford fue otra de las figuras públicas que lamentó lo que sucedió en Chiclayo y hasta se quebró frente a sus televidentes. La periodista aseguró que sus sentimientos de madre y mujer la traicionaron al conocer todo lo que había sufrido la menor de 3 años.