Productor revela lujosos pedidos de Residente cuando vino al Perú: “Me pidió la mejor suite del país”

El cantante Residente ha sido noticia durante los últimos meses a partir de la tiradera que lanzó contra J Balvin luego de que este intentara boicotear la gala de los Grammy 2022. En dicho tema, el puertorriqueño acusó al nacido en Medellín de racista y cuestionó su talento musical, pues aseguró que ninguno de sus temas es compuesto por él.

Asimismo, René Pérez cuestionó en más de una ocasión al artista colombiano por presumir constantemente su lujosa vida y su dinero, mediante sus redes sociales. El exintegrante de Calle 13 suele difundir un discurso popular pidiendo mejores condiciones para sus compatriotas, por lo que ha llegado a ser tildado de “comunista” por algunos de sus rivales.

Productor revela lujosos pedidos de Residente cuando vino al Perú

César Ramos, conocido productor de conciertos en el Perú, conversó hace unos días con Carlos Orozco para su canal de YouTube y, entre otras cosas, recordó la vez que Residente vino al Perú. El empresario reveló haber quedado sorprendido con las demandas que le exigió René Pérez durante su estadía en nuestro país para el evento Vivo por el Rock del 2010.

“ Me acuerdo que pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa porque no lo esperaba de Residente. Esperaba pedidos más ‘tranquis’ y luego me pidió cosas más difíciles de conseguir, como muchos autos blindados, la mejor suite presidencial del país ”, inició.

“ Fueron muchas cosas top, A1, que me sacaron de cuadro los costos que tenía. Al final se sacó porque ya estaba el artista acá y ya se había anunciado cuando mandó sus pedidos, pero son cositas que van pasando ”, agregó.

Residente felicita a Faraón Love Shady tras su tiradera

La disputa mediática entre Residente y J Balvin generó que Faraón Love Shady salga en defensa del colombiano tras publicar recientemente una tiradera contra el nacido en Puerto Rico. El artista peruano se sorprendió al enterarse de que René Pérez le respondió a través de Instagram felicitándolo por su tema más reciente.

13.4.2022 | Respuesta de Residente a Faraon Love Shady. Foto: captura Faraon Love Shady/Instagram

“Eres el mejor. Soy tu fan. Sigue metiéndole duro y escribiendo”, escribió el intérprete de “Flow HP” y “La Cátedra”.