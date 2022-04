María Pía lanza advertencia a Johanna San Miguel: “Tú aquí no me das órdenes”

¡Tensión en el programa! Los enfrentamientos entre María Pía Copello y Johanna San Miguel son de nunca acabar. Durante la competencia, las conductoras no dejan de mandarse innumerables indirectas en defensa de sus equipos.

En la edición del 13 de abril de “Esto es guerra”, ambas protagonizaron una nueva discusión en el programa donde María Pía dejó boquiabiertos a todos al mandarle una fuerte advertencia a su compañera.

¿Qué dijo María Pía Copello?

En medio de la competencia, María Pía se hartó de los comentarios de Johanna San Miguel y no dudó en ponerla en su sitio. Todo empezó cuando la actriz le dijo a la influencer que se vaya a su lado del set y no esperó la respuesta que le daría.

“Tú a mí no me das órdenes” , respondió y generó la risa de Johanna.

María Pía defiende a su equipo ante Johanna: “Me importa 3 pepinos si a ella le incomoda”

María Pía Copello empezó el programa de “Esto es guerra” este miércoles 13 de abril con un fuerte mensaje a Johanna San Miguel. Ella le aclaró que está dispuesta a todo por defender a su equipo ante la actriz y la producción, porque ya se aburrió del favoritismo al equipo de los ‘guerreros’.

“Yo estoy aquí para hacer las preguntas incómodas, para incomodar a la producción, porque a la producción le encanta que le digan el amén, pero yo jamás. Yo estoy aquí contratada para defender a mi equipo y así lo haré hasta el final. (…) Y a mí me importa tres pepinos si a Johanna le incomoda; no me importa porque ya aburre el favoritismo (a los ‘guerreros’). Estoy hablando muy en serio”, manifestó mientras su compañera no podía evitar reírse.