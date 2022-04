Susan Ochoa se une a la marcha “Justicia para Damaris”: “Las madres nos vamos a levantar”

Susan Ochoa, al igual que otros famosos como Karen Schwarz, Mónica Cabrejos y Aída Martínez, alzó su voz de protesta por el cruento caso de Damaris, la niña violentada en Chiclayo. La intérprete de “Ya no más” se unió a la marcha realizada el 14 de abril en Lima para exigir la pena de muerte para el acusado del crimen Juan Antonio Enríquez García.

A través una transmisión en Facebook, la cantante documentó su camino hacia Palacio de Justicia en medio de reclamos exigiendo la protección de los derechos de niños y niñas.

Susan Ochoa: “Las madres nos vamos a levantar”

En la marcha “Justicia para Damaris”, Susan Ochoa, quien es madre de tres hijos, gritó su indignación por la situación de vulnerabilidad de las y los infantes.

“No van a crecer con miedo porque nosotras las madres nos vamos a levantar. Porque nosotras las madres sacamos adelante a nuestros hijos, peleamos por ellos ”, expresó.

En otro momento, Susan Ochoa reclamó la presencia policial en “una marcha de dolor” y su ausencia para evitar que haya más víctimas. “Nos impiden a nosotros hacer nuestra marcha para que nos escuchen los congresistas. Ahí sí hay policía . Pero para esos niños que merecen justicia no hay respaldo. Las leyes son injustas favorecen solo a los drogadictos, a los violadores, a los mal nacidos”.

¿En dónde están los derechos de nuestros hijos?, cuestionó.

Susan Ochoa: “No es justo que estos desgraciados tengan derechos”

La cantante recalcó que los casos de abuso a niños se han vuelto constantes, y en ese sentido, clamó por la falta de justicia para las víctimas.

“No queremos más lacras en esta sociedad. No es la única vez. No hay nunca justicia. Saben los padres de la patria que los peruanos no nos vamos a olvidar”, indicó.

“No es justo que estos desgraciados tengan derechos”, se lamentó Susan Ochoa. En esa línea, exigió “queremos que maten a este desgraciado. Que lo maten, para que todos los violadores tengan miedo”.

A pesar de la marcha y el clamor exigiendo la pena de muerte, esta condena no resulta viable en el Perú, porque el país se encuentra adscrito a la Convención Americana de Los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que protege la vida de las personas.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).