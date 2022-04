Damaris: famosos exigen justicia para niña de 3 años que fue violentada en Chiclayo

El caso Damaris ha conmocionado a todo el Perú y la población exige justicia para ella y su familia. La menor de 3 años fue secuestrada y presuntamente abusada sexualmente por Juan Antonio Enríquez García, en la ciudad de Chiclayo; en ese contexto, varias figuras al espectáculo se pronunciaron en redes sociales para exigir justicia.

Este martes 12 de abril, Damaris fue secuestrada y, al ser encontrada, fue llevada al hospital Las Mercedes para recibir la atención necesaria. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva para este sujeto mencionado.

Mónica Cabrejos

A través de su cuenta en Instagram, la conductora de televisión se pronunció al enterarse de este suceso y pidió pena de muerte para Juan Antonio Enríquez García.

“¿Cadena perpetua, psiquiátrico perpetuo y castración química o pena de muerte? Aunque digan que va en contra de los derechos humanos y que no es disuasiva, la pena de muerte sería lo adecuado para tan miserable crimen”, dijo la escritora en su publicación.

Mónica Cabrejos exige cadena perpetua para agresor de Damaris. Foto: Instagram.

Aida Martínez

La conductora de televisión derramó lágrimas al conocer el caso de la menor y reveló que le llegaron las imágenes que Juan Antonio Enríquez García había grabado con su móvil. Asimismo, dio a conocer cuáles son las cuentas bancarias de los familiares de Damaris y animó a sus seguidores a colaborar con la operación.

Karen Schwarz

La conductora de televisión recibió mensajes de ayuda por parte de la población de Chiclayo para que se difunda la indignación que sienten por el caso Damaris. Karen Schwarz utilizó sus redes sociales para exigir que pare la violencia hacia los niños y se castigue a Juan Antonio Enríquez García con cadena perpetua.

“Alzamos la voz por Damaris. Dolor, indignación, frustración. Basta de tanta violencia. A nuestros niños y niñas no se les toca, no se les golpea, no se abusan, no se matan. Cadena perpetua para un monstruo como este sujeto. Nunca más nos quedaremos en silencio”, fue el mensaje que Schwarz envió a sus seguidores.

Karen Schwarz defiende a los niños de la violencia. Foto: Instagram.

Aldair Sánchez

El cantante de “La voz Perú” se solidarizó con Damaris y, a través de sus redes sociales, publicó una imagen del listón lila, símbolo de los derechos de la mujer, con el cual exigió justicia para ella y su familia.

“Nos unimos al dolor de una madre que pide justicia. No tiene nombre este daño causado a una inocente niña. #YoSoyListónLila. Justicia para la niña Damaris Nicole”.

Aldaris Sánchez se solidariza con Damaria en Instagram. Foto: Instagram.

Dalia Duran

La modelo se encuentra atravesando un momento difícil; sin embargo, no fue ajena a los delitos cometidos en contra de la menor Dámaris y, por medio de su cuenta oficial en Instagram, Dalia Duran publicó imágenes de la familia y del agresor exigiendo justicia.

“Estoy con el corazón destrozado. Pequeñita Damaris, angelito de Dios. ¿Cómo se ensañaron contigo, bebé?”, fue la descripción de este post.

Dalia Duran exige justicia por Damaris. Foto: Instagram.

Susan Ochoa

La cantante se estremeció al conocer el caso de Damaris Nicol y grabó un video en el que demostró su preocupación ante los centenares de mujeres que han sido agredidas y asesinadas a lo largo de estos años.

“Hoy levanto mi voz pidiendo justicia para la niña Damaris Nicol de solo 3 añitos de Chiclayo. Solo pido justicia para ella y para todos estos niños que son víctimas de estos enfermos”, fue la descripción que acompañó el siguiente video.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).