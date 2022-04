Gennesis y Josetty Hurtado se lucen con Becky G en exclusivo evento privado

Gennesis y Josetty Hurtado continúan abriéndose paso en el mercado norteamericano como influencers de belleza. Cada vez más famosas, las hijas de Andrés Hurtado fueron invitadas a una exclusiva fiesta organizada por Flaunt Magazine en conjunto con la marca de joyería Pandora para el lanzamiento de The Phone a Friend Issue, evento realizado el 13 de abril en el Desert 5 Spot de Los Ángeles, California (Estados Unidos) y que contó con la presentación estelar de la cantante urbana Becky G y la rapera congoleña-belga Lous and the Yakuza.

Gennesis y Josetty Hurtado con Becky G

Las influencers peruanas Gennesis y Josetty Hurtado no desaprovecharon la oportunidad y, además de codearse con las figuras más resaltantes de la industria de la moda, posaron al lado de Becky B, quien engalana la primera portada de The Phone a Friend Issue.

“Becky G es realmente hermosa”, escribieron en Instagram, el 14 de abril.

“Gracias a Flaunt Magazine y su director de arte, Aitor Saumell, nuestro gran amigo, por invitarnos a este evento privado en donde Becky G cantó y encantó a todos”, agregaron.

Gennesis y Josetty Hurtado junto a Becky G en la exclusiva fiesta organizado por Flaunt Magazine. Foto: Instagram

Precisamente, las hermanas Hurtado compartieron un clip del momento de Becky G cantando su más reciente éxito “MAMIII”, tema lanzado en conjunto con la colombiana Karol G.

Josetty Hurtado responde a sus hater

El éxito que vienen adquiriendo Gennesis y Josetty Hurtado las ha hecho blanco fácil de varios ‘troll de internet’ o ‘haters’, quienes intentan minimizar su trabajo. En una de sus ultimas publicaciones sobre su viaje a Turquía, un usuario las calificó de ‘‘monas’’. En seguida, la hija mayor del presentador Andrés Hurtado no se quedó callada y respondió al internauta.

“Somos monas felices que cumplen todos sus sueños. Bendiciones. Saludos desde Estambul, Turquía” , contestó en Facebook.