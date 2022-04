Ernesto Pimentel supera lesión a la cadera y alista su regreso a la televisión

A inicios de este 2022, Ernesto Pimentel decidió no tolerar más el dolor que le producía su malestar en la cadera para someterse a un trasplante en aras de su salud. Esta delicada operación postró al presentador durante varias semanas, mientras realizaba su terapia de recuperación, por lo que se vio obligado a dejar temporalmente la conducción de “El reventonazo de la chola”.

El programa de América se mantuvo al aire con un formato renovado para tratar de ocultar la ausencia de su estrella principal. Sin embargo, este jueves 14 de abril, el propio actor cómico confirmó su vuelta a las pantallas para el próximo sábado 23 a las 8:00 p.m. A través de su cuenta de Instagram, emitió un emotivo mensaje.

Ernesto Pimentel anuncia su regreso a la televisión

“ A lo largo de mi vida me tocó enfrentar muchos retos, pero este era un desafío que se veía monumental. Años de normalizar el dolor y acomodarme para seguir. Mi objetivo no es solo caminar, correr o bailar, mi objetivo es volar, y me estoy entrenando. Sin embargo, ver a mis compañeros de América recibirme con tanto cariño me hace agradecer este momento. Parece más, pero son dos meses fuera del programa, solo dirigiendo, produciendo, pero no estaban mis amadas polleras, ni mis tacos ”, inició en la red social.

“ Quiero más teatro, más circo, más cine, más danza, solo parecen unos pasos de baile, pero es un milagro personal hacerlo sin miedo. Caminar ayer la loma Amarilla en Surco de la mano de Gael me hace sentir que vale la pena esforzarse y celebrar el milagro permanente de vivir. Seguir agradeciendo a Dios y a su infinita misericordia. En esta Semana Santa, celebro la vida. ..”, añadió.

Ernesto Pimentel se molestó con Andrés Hurtado por llamada en vivo

En uno de sus programas, Andrés Hurtado decidió llamar a Ernesto Pimentel en vivo para expresarle un saludo. El conductor de “El reventonazo de la chola” contestó el teléfono con evidente sorpresa para luego escuchar a su amigo. Sin embargo, luego de unos días, la figura de América confesó que dicho gesto no le gustó para nada, pues se encontraba en medio de su tratamiento.

“Yo le contesté de la mejor manera, por educación, a pesar de que estaba haciendo mi terapia, pero no le da derecho de hablar de esa manera (que no ve a su canal), porque no lo estaba haciendo”, indicó para la prensa.