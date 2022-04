“El poder del amor 2″: participante revela que hay mal ambiente entre las mujeres del reality

Melissa Porras es una participante colombiana que se encuentra como integrante del reality “El poder del amor 2″. Este último 11 de abril, el programa anunció quiénes participarán en las siguientes ediciones y, tras esta revelación, Melissa Porras tuvo declaraciones que dejaron sorprendidos a los televidentes.

La influencer dio a conocer que entre sus compañeras no existe un buen ambiente laboral, lo que afecta de cierta manera en su salud emocional.

¿Qué dijo Melissa Porras?

La modelo se comunicó a través de su cuenta oficial en Instagram y en sus declaraciones mencionó que estos días lejos de su familia y conocidos han sido difíciles.

“Les cuento que no han sido fáciles para mí estos días lejos de casa, desde hace un par de días estoy teniendo quebrantos en mi salud, y aún así debo seguir grabando”, inició contando en una historia.

Luego, dio paso a su versión sobre sus compañeras: “El ambiente en casa de las chicas, energéticamente hablando, no está para nada bien. Se siente la tensión más la presión laboral. Solo pido a Dios fuerza, salud y sabiduría para seguir adelante”.

En otra historia, ella sigue relatando: “Creo que es evidente, y algunas personas lo notaron, que no soy del agrado de algunas integrantes de la casa de las niñas. Apenas recupere un poco mi salud y me sienta más tranquila emocionalmente, saldré a contarles mi punto de vista. Por el momento les pido mucha oración y que me envíen la mejor energía”, concluyó.

Melissa Porras revela cómo se siente a sus seguidores. Foto: Instagram.

¿Cómo votar por mi favorito en “El poder del amor 2″?

Para votar en “El poder del amor 2″ lo primero que debes hacer es ingresar al sitio web oficial del reality: elpoderdelamor.tv/votacion-semanal. Luego podrás elegir entre los 18 participantes y seleccionar la opción votar.

Previamente, la página solicitará acceder a través de una cuenta Google o Facebook y responder el captcha, de esta forma se evitan los votos fraudulentos. Estos pasos son muy importantes para registrar tu voto.