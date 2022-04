Carlos Álvarez asiste a marcha y exige justicia para Damaris: “Reclamamos eliminar a estos salvajes”

Carlos Álvarez fue una de las figuras públicas que alzó su voz en la marcha con el fin de exigir justicia para Damaris, la menor de 3 años que fue ultrajada por Juan Antonio Enríquez García (48) en la ciudad de Chiclayo. Actualmente, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva para investigar a este sujeto acusado de secuestrar, torturar y abusar sexualmente de la pequeña.

Los miles de asistentes a las manifestaciones aclaman que las autoridades investiguen bien el caso y se le otorgue la sanción correspondiente al responsable. Asimismo, piden la pena de muerte, cadena perpetua, castración química, psiquiátrico perpetuo, entre otras sanciones para el secuestrador.

Manifestantes aclaman justicia para la pequeña Damaris. Foto: Peter Montero / LR.

¿Qué dijo Carlos Álvarez?

El medio de comunicación Trome tuvo la oportunidad de conversar con el cómico y este le reveló su indignación e incomodidad ante lo ocurrido con la menor de 3 años.

“Las madres peruanas ya no dan más. Lamentablemente lo de Damaris, una niña de tres años, ha sido la gota que derramó el vaso de agua. Ya no se puede permitir más”, dijo el artista.

En esta manifestación, Carlos Álvarez mostró su rechazo contra este delito y exigió que le caiga todo el peso de la ley a Juan Antonio Enríquez García: “Exigimos al Ministerio Público, al Poder Judicial, al presidente de la República, al Congreso, medidas más drásticas, más severas. No se puede permitir el abuso sexual contra los niños. A los niños no se les toca”.

Finalmente, la figura pública considera que la pena de muerte es una opción que ayudaría a reducir el porcentaje de estos crímenes en el país. Sin embargo, por ahora, ello no será posible porque el Perú sigue adscrito al Pacto de San José.

“Estamos ahora todos reclamando, no solo cadena perpetua, sino eliminar a estos salvajes, a estas bestias humanas, que han tenido a la criatura amarrada. Han cometido abuso sexual sobre unos cartones, por amor de Dios, dónde estamos. No se puede permitir algo así. Ojalá que los abogados de esta bestia no vayan a decir: ‘Es inimputable, es esquizofrénico, está mal de la salud mental’, y que no pasa nada”, sentenció.

Carlos Álvarez exige justicia para Damaris y todo el peso de la ley para el agresor. Foto: Trome.

Aida Martínez empatizó con la madre de de la niña de 3 años

La modelo derramó lágrimas al conocer el caso de la menor. Asimismo, dio a conocer cuáles son las cuentas bancarias de los familiares de Dámaris y animó a sus seguidores a colaborar con la operación para la pequeña.

“Las mamás van a entender lo horrible que es esto, por favor apoyen a esta familia. Yo sé que ni todo el dinero del mundo ayudará a remediar este dolor, pero ahorita lo necesitan y necesitan justicia para ella, para que ese maldito violador las pague”, fueron las palabras de la conductora de televisión.