Andy V: piden prisión preventiva e impedimento de salida en su contra por presunto abuso sexual

Andy V, denunciado por violencia sexual a una mujer de 30 años en el mes de febrero, podría ir a prisión si los abogados de la agraviada solicitan su prisión preventiva. Esta medida de la defensa legal de la joven tiene la finalidad de evitar una posible fuga del cantante en el marco del caso.

“Ella sí se acuerda lo que ha sucedido y eso es una prueba fehaciente, es un elemento más de convicción. (...) En su declaración él no ha demostrado ningún tipo de arraigo ”, señaló Ysrael Castillo, representante legal de la denunciante a “Magaly TV, la firme”.

¿Por qué solicitan medidas contra Andy V?

Mencionó que presentará pruebas a la Fiscalía junto a la solicitud de cárcel para el personaje de televisión.

“Él está expuesto a salir del país, y por obstaculización de la justicia, porque se puede comunicar con los testigos para que cambien su versión”, resaltó.

Andy V en el ojo de la tormenta. Foto: archivo/GLR

Andy V declara y acusa a denunciante

Por su parte, Andy V negó lo sucedido. En febrero, afirmó que no cometió delito alguno y señaló que todo formaba parte de una estrategia del tío de la mujer, quien presuntamente iba a ser denunciado por intento de homicidio y robo.

“Es estrategia de este pata que me agredió, para evitar ser denunciado. Yo lo iba a denunciar por tentativa de homicidio, me robó mi reloj... si quería denunciarme por lo que él aduce, por qué no lo hizo en ese momento”, reveló.

El cantante fue a la Fiscalía de Lima sur para dar su versión de los hechos. A su salida, habló para las cámaras de “Magaly TV, la firme”. “Lo que más me duele, lo que no puedo soportar es que me hayan puesto ese título de violador, porque violador no soy, no violé a nadie”, manifestó.

El caso sigue en investigación y en el transcurso de los días tomarán una decisión tras el resultado de pruebas tomadas por cada una de las partes.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).