Susy Díaz encara a Tessy Linda en vivo: “Te veo paseando por todos los canales”

Susy Díaz y Tessy Linda, bailarina involucrada con Néstor Villanueva, se presentaron en el programa “Magaly TV, la firme” para hablar sobre la polémica separación del cantante de cumbia y Flor Polo. En un momento de la entrevista, la excongresista la acusó de aprovecharse del tema para ir a los programas de televisión.

Todo empezó cuando Tessy Linda dio su versión de lo que pasó durante su romance con Néstor Villanueva. Según la bailarina de cumbia, fue él quien le insistía para verse a escondidas mientras le prometía que pronto se iba a separar de Florcita.

“Yo confié y fue un grave error mío, no me hago la víctima porque también siento que estuvo mal. Para que sea cierto esto (una relación con Néstor) quizá debí haber esperado que haya un divorcio”, expresó la cumbiambera.

Afirmó que ella no quería hacerse conocida a costa de este escándalo. “ Le pedí que no me nombre más, yo no la he pasado bien, esto no es algo planeado, no es algo que yo he querido que salga y él lo sabe, yo le advertí como tres veces que me estaban mencionando”, sostuvo.

¿Qué le dijo Susy Díaz a Tessy Linda?

Sin embargo, Susy Díaz encaró a Tessy Linda y salió en defensa de su hija. “ Te veo paseando por todos los canales ... programa farandulero que veo, yo te veo bailando con todo tu grupo”, le dijo la exvedette.

La bailarina le respondió que ella también es parte del mundo artístico debido a que tiene su grupo femenino de cumbia. “Señora, yo soy artista, vivo de esto. Si no trabajo, no tengo como pagar mis cosas”, señaló.

“¿Y por qué Néstor la niega?”, le preguntó Susy Díaz a la conductora Magaly Medina. “No sé, pregúnteselo a él”, dijo Tessy Linda.

Luego, la actriz cómica aseguró que el escándalo mediático ha afectado a Florcita Polo y a sus nietos. Mencionó que Nestor Villanueva comete maltrato psicológico contra su familia.