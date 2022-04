Susy Díaz afirma que Néstor le prohibió a Florcita verla: “Me separó de mi hija un año”

Susy Díaz sorprendió al hacer una fuerte acusación contra Néstor Villanueva en el set del programa “América hoy”. La excongresista afirmó que el cantante de cumbia le prohibió ver, visitar y contactar a su hija Flor Polo durante un año. Este hecho habría ocurrido hace bastante tiempo, cuando los esposos atravesaban una crisis en su matrimonio.

¿Por qué Néstor habría alejado a Flor de Susy Díaz?

Según la exvedette, el artista la culpaba constantemente de los escándalos en su relación con Flor, por ello, no quiso que cantara un tema que ella había compuesto para el grupo musical de su hija.

“Yo compuse una canción y él no le permitió cantar el “Teteo cucú”. ‘No te permite ser tu misma’, lo que dice (la psicóloga) Lizbeth, ahí está”, inició.

“ Me separó de mi hija un año. No dejó que mi hija me hablara y me separó de mis nietos porque me echó la culpa a mí. Como si yo le hubiera dicho ‘métete a un auto rana’”, expresó.

Contó que, en ese entonces, prefirió ver el lado positivo de esa situación, pese a que le afectaba no poder hablar con Florcita. “Dije ‘qué felicidad, ya no voy a gastar un sol’”, agregó.

Néstor Villanueva le pasaba S/ 400 a Flor Polo de manutención

Susy Díaz aseguró que Néstor Villanueva le pasaba S/ 400 soles mensuales a Flor Polo para la manutención de sus dos hijos. “Yo le he dicho a Flor que no me gusta que discutan por dinero”, expresó la exvedette.