Susy Díaz acusa a Néstor de planear grabación de conversaciones entre ella y Florcita

No todo fue flores en el paraíso. Susy Díaz se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” del día 12 de abril para hablar sobre la separación definitiva de Néstor Villanueva y Flor Polo. Asimismo, confesó cuáles fueron las razones principales por las que el matrimonio llegó a su fin. Esto, sin contar las últimas infidelidades que quedaron evidenciadas por parte del cantante. De hecho, según Díaz, hace años la pareja tuvo problemas fuertes, pero ambos decidieron continuar con la relación.

De acuerdo a las declaraciones de la excongresista, el comportamiento de su yerno ha afectado la estabilidad emocional y psicológica no solo de su hija, sino también de sus nietos. Según indicó, Néstor enseñó a uno de sus hijos a grabar conversaciones cuando su madre y abuela conversaban.

“Néstor llegó a mi casa y me enseñó grabaciones que mi nieto hizo. Por eso, cuando mi nieto viene tengo que hablar con voz baja”, narró. En ese sentido, la exbailarina no dudó en hacer hincapié que mientras él enseña malos hábitos a su pequeño, otras personas lo filman para exponer sus acciones negativas.

PUEDES VER: Tessy Linda asegura que salía con Néstor Villanueva mientras buscaba regresar con Florcita

Susy Díaz revela el monto que le pasaría Néstor Villanueva a Flor Polo por pensión de alimentos

Susy Díaz continuó dando más detalles de la nueva relación que lleva su hija Flor Polo con su expareja Néstor Villanueva. En la entrevista que le hizo la conductora Magaly Medina, una de las preguntas fue para conocer cuál es el monto que el artista le enviaba a sus hijos como manutención.

De esa forma, la excongresista reveló que el monto exacto era de 400 soles. En esa línea, aseguró que le aconsejó a su hija para que no tengan problemas por el dinero. “Yo le he dicho a Flor que no me gusta que peleen por dinero”.

Flor Polo acusa a Néstor Villanueva por daños psicológicos

La empresaria Flor Polo no está de acuerdo con toda la exposición mediática que está teniendo Néstor Villanueva a causa de su reciente separación, puesto que sus pequeños están expuestos.

En ese sentido, la hija de Susy Díaz se presentó en el programa “América hoy” para pedir respeto y comprensión al no querer tocar ciertos temas. “Nos expone a todos, a mí y a mis hijos. No piensa en las cosas ni en las consecuencias que pasan. Yo no puedo estar tranquila llegando a mi casa de trabajar y ver una cámara que me la ponen en la cara a preguntarme de las cosas que el señor ha hecho”, finalizó.