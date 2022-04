‘Peluchín’ demuestra el cercano vínculo con su suegra: viene la Pantoja, iré con mi suegra

Rodrigo González, conductor de “Amor y Fuego” dio algunos detalles sobre cómo va su relación amorosa. En la reciente edición de su programa reveló que pretendía ir al concierto de la cantante española Isabel Pantoja con su suegra y con su madre, confirmando el buen vínculo que tendría el presentador con la familia de su novio Salvador.

“ Viene la Pantoja, iré con mi mamá, con mi suegra. Me da ganas de ir ”, dijo entusiasmado. Además, indicó que tenían un chat grupal por el que se comunicaban todos, resaltando así la cercanía que tendrían ambas familias.

“Renzo nos preguntó si queríamos ir, lo puso en el chat grupal. Yo sí voy a ir. Es que es una artistaza, ella interpreta. Yo ya la he visto antes, pero la vería de nuevo (...) No es que sepa todas sus canciones, pero me gusta cómo interpreta. Tiene una energía”, señaló.

Asimismo, Salvatore también conocería a la familia de González, pues compartieron las fiestas por Año Nuevo en Tarapoto, donde la familia del conductor tiene un hotel.

¿Quién es Salvatore, el novio de Rodrigo González?

Salvatore es chef profesional y a sus 37 años es gerente de un restaurante. Aunque mantiene el perfil bajo la mayor parte del tiempo, se conoció más de él cuando salió en las redes sociales de Peluchín y se especuló que mantendrían una relación amorosa. Por su parte, fue Gigi Mitre, compañera de Rodrigo González, la que habría confirmado oficialmente la relación.

“Les cuento que Salvatore tiene 37 años. Además, es un súper chef y hasta con presentación espectacular como si estuviera en un restaurante”, señaló la conductora. “¡A Rodrigo le gusta comer bien! (...) ¿Ven la bolsita? (imágenes), es un regalo que Salvatore dedica a Rodrigo. Ustedes ya se van a dar cuenta cuando lo vean”, expresó en su programa.