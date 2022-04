¿Quiénes son las peruanas mejores pagadas de OnlyFans?: conoce cuánto ganan mensualmente

OnlyFans se ha convertido en una fuente de ingreso para muchas figuras del espectáculo. Conoce a las famosas peruanas que triunfan en la plataforma de contenido explícito.

Fátima Segovia

Fátima Segovia estaría ganando una cantidad considerable de dinero por sus videos en OnlyFans. Al igual que Xoana González, comenzó publicando fotos. Con el pasar del tiempo, añadió videos con contenido explícito.

Magaly Medina reveló, en marzo del 2022, que la integrante de “JB en ATV” ganaría al menos 7.000 dólares mensuales en la plataforma. Serían alrededor de 28.000 soles al tipo de cambio en Perú.

Dedicar más tiempo en OnlyFans obligó a que se aleje temporalmente del programa de Jorge Benavides. “Me va súper bien. Con mis dos empresas aún más y se viene mi tercer emprendimiento que estoy lanzando a fines de noviembre. Mi OnlyFans es solo para mis seguidores más fieles”, declaró.

Fátima Segovia en OnlyFans. Foto: Fátima Segovia/Instagram

Leslie Shaw

La cantante Leslie Show tiene a OnlyFans como segunda fuente de ingresos. La intérprete de “No me olvido” adquirió una casa en Miami con dichas ganancias. En una visita a “En boca de todos”, dio detalles sin precisar cuánto ganaba en la plataforma.

Solo mencionó que obtiene más de 3.000 dólares al mes. “Hay meses buenos y meses bajos, pero yo he aprendido a usar muy bien mis plataformas en este tiempo y no solo tengo OnlyFans, entonces me va muy bien. No me puedo quejar”, dijo en aquel entonces.

Leslie Shaw, cantante y creadora de contenidos en OnlyFans. Foto: Instagram

Deysi Araujo

La peruana Deysi Araujo es una de las primeras figuras nacionales que han revelado tener OnlyFans. En 2020, inició este camino con 30 suscriptores, quienes pagaban 30 dólares por fotos y videos exclusivos.

Ahora, se dio a conocer que subió su tarifa de suscripción a 50 dólares. De momento, no ha mencionado cuánto recibe mensualmente.

Deysi Araujo triunfa en OnlyFans. Foto: La República

Otras figuras de la farándula con OnlyFans

Xoana González ha sacado buen provecho a su trabajo realizando contenido en OnlyFans. En un reportaje que emitió “Magaly TV, la firme”, la modelo argentina reveló cuánto dinero genera al mes en la popular plataforma de videos explícitos.

Según contó, al inicio cobraba 20 dólares por material exclusivo. En ese entonces, solo se limitaba a subir fotos. Ahora, agrega videos y otras opciones personalizadas para sus suscriptores.

Respecto a esto último, contó que es la fuente de mayores ingresos. “Con las propinitas puedes ganar 9.000 dólares mensuales”, dijo la extranjera, quien ha renovado su cuenta grabándose junto a su esposo Javier González.

Con dichas ganancias, logró adquirir un departamento valorizado en 250.000 dólares, el cual lo está pagando mensualmente. “Es una buena oferta y en el 2023 ya me mudaría”, agregó.

La joven se muestra comprometida con sus suscriptores y no descarta seguir innovando con el pasar del tiempo. “Los que me siguen, saben que, después de todo lo que me pasó, soy más fuerte y nada me asusta”, acotó en setiembre del 2021.

Xoana González y Javier González se apoyan en OnlyFans. Foto: Instagram.

Quien también se sumó a subir contenido explícito en OnlyFans es Romina Gachoy, modelo uruguaya y esposa de Jean Paul Santamaría. A diferencia de Xoana González y Fátima Segovia, señaló que sus fotos y videos no son de ‘alto calibre’.

“Estoy feliz de la vida por el gran cariño de mis seguidores. Y eso que mi contenido es moderado, nada intenso como el de otras chicas (...) Tenemos niños en casa y les podemos causar un daño. Tampoco a él (Jean Paul Santa María) le agrada la idea”, contó a El Popular.

Romina Gachoy reveló al mismo medio que recibe alrededor de 6.000 dólares mensuales por las contribuciones de los usuarios.

Sin embargo, Magaly Medina la desmintió al mostrar en su programa parte de lo que ella sube en la aplicación web. “Ahora sin pudor baila, se voltea (...) y tiene a sus seguidores enamorados”, se escucha en el reportaje.

“Cada una se maneja como quiere, pero no llego a tanto", expresó Romina Gachoy sobre fotos subidas de tono. Foto: composición OnlyFans/Instagram

La argentina Macarena Gastaldo, ex chica reality y conocida como una de las ‘Chicas Tulum’, contó en “Amor y fuego” que gana hasta 7.000 dólares en la red social.

“La gente me ve con dinero porque me está yendo muy bien con el OnlyFans. Ustedes saben cómo le va a Xoana González, que hasta se compró un departamento. Yo no hago porno, pero me va muy bien. Ya me compré mi departamento en Argentina y ahorita me quiero comprar otro, aunque está un poco caro, pero voy por el segundo”, señaló respecto a lo que hace con sus ganancias.

Macarena Gastaldo tiene OnlyFans

Peruanas que quieren incursionar en OnlyFans

Exbailarinas e influencer han expresado su interés en crearse una cuenta de OnlyFans y promocionar contenido explícito.

Tal es el caso de Rosángela Espinoza, la Tigresa del oriente, Monique Pardo y Dayanita. Ellas han declarado que estarían dispuestas a incursionar en este negocio.

“Puedo bailar ahí, todo cuidado. Ahora dicen que OnlyFans ya no es tan desnudo. Imágenes exclusivas, puede ser, algo bonito”, dijo la integrante de “Esto es guerra”.

“La verdad siempre tuve en mente abrir un OnlyFans, pero no me operé porque quiero hacer competencia con alguien, cada quien tiene lo suyo. Fátima es un chica muy atractiva (...) Si yo llegara a abrir mi OnlyFans, si llegara a pasar, bienvenidos sean todos los que se quieran sumar”, reveló la actriz cómica de “JB en ATV”.