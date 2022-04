Tessy Linda admite que ella y Néstor Villanueva se veían a escondidas: “Me decía que tuviera paciencia”

Tessy Linda, la bailarina involucrada con Néstor Villanueva, se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” para dar su versión de lo que vivió durante su romance con el aún esposo de Florcita Polo. La cantante de cumbia admitió que estuvo saliendo con él a escondidas, pese a que todavía no se había separado.

¿Qué dijo Tessy Linda sobre Néstor Villanueva?

Según la bailarina, Néstor Villanueva le aseguraba que su romance no podía ser público debido a su situación con la hija de Susy Díaz. “Lo máximo que hacíamos era dar un par de vueltas en la camioneta, por donde yo vivía. Me decía que lo podían grabar, que tuviera paciencia , que lo iban a dejar de seguir. Me llevaba en la camioneta de él a pasear ”, expresó.

Afirmó que el cantante de cumbia le mintió al prometerle que no pensaba reconciliarse con Florcita. “Me dejé llevar por ciertas cosas. Yo le creí porque confiaba en él , cuando me llamaba siempre estaba solo, me dijo que estaba separado ”, reiteró.

Se arrepiente

Tessy Linda se arrepiente de su romance con Néstor Villanueva. “Yo confié en él y fue un grave error mío. No me hago la víctima porque también siento que estuvo mal. Para que sea cierto esto (una relación con Néstor) quizás debí haber esperado que haya un divorcio”, señaló.