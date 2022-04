Néstor responde a Susy Díaz tras ser acusado de maltrato psicológico: “Se está apresurando”

Néstor Villanueva no deja de estar en el ojo de la tormenta desde que Flor Polo anunció su separación del cumbiambero. Luego de protagonizar un ampay con la bailarina Sofía Cavero y de la difusión de conversaciones privadas con Tessy Linda, el cantante es acusado por Susy Díaz de maltratar psicológicamente a su hija.

El intérprete de “No me alejes de ella” hizo su descargo a través de una llamada telefónica, la cual fue compartida en el programa de “América hoy” de este miércoles 13 de abril. En diálogo con el reportero, el artista aseguró que la exparlamentaria se está apresurando en sus declaraciones.

“Yo no le estoy haciendo daño psicológico absolutamente a nadie. Yo pienso que ellos se están apresurando o la señora (Susy Díaz) se está apresurando en decir algo delicado. Eso no está bien” , expresó mediante el hilo telefónico.

Cantante medita sobre su matrimonio con Flor Polo

Mientras la empresaria festejaba el cumpleaños de su hijo, el cumbiambero realizó una transmisión en vivo con sus seguidores para responder sus dudas y aprovechó para reflexionar sobre su matrimonio con la primogénita de Susy Díaz. “No acostumbro a hablar de mi vida, salí (ante los medios) para responder a lo que me preguntaron. Siempre he llevado mi vida perfil bajo, no acostumbro a atacar a nadie, reconozco que mi error es callar y no responder. Hoy se ha hecho costumbre que difamen, no tengo nada que aclarar a nadie”, precisó.

Néstor Villanueva habló sobre su crisis matrimonial. Foto: captura de América TV / Instagram

Néstor Villanueva incómodo con Magaly Medina

El último 1 de abril, Néstor Villanueva visitó el set de Magaly Medina para hablar sobre su comentada separación de Flor Polo; sin embargo, el vocalista terminó enfrentándose a la conductora tras hacerle recordar que fue captado en Chancay, donde se le vio beber licor en la calle en compañía de unos amigos y de una menor de edad. “Si me vas a invitar para decirme a cada rato que he salido a chupar y a chupar, ¿para qué me has invitado?”, acotó.