Mauricio Diez Canseco tras casarse con Lisandra Lizama: “Voy a defender mi amor contra viento y marea”

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama han atraído gran atención con su reciente enlace civil realizado el domingo 10 de abril en la llamada isla del encanto. Con la presencia de las orquestas Camaguey y Havana Five para ponerle ritmo a la fiesta, el empresario pizzero se aseguró de tirar la casa por la ventana para celebrar su unión con la integrante de Las Chicas Doradas de Cuba, de quien dijo era una gran mujer.

“Estoy muy contento porque es un día inolvidable. Es un honor ser esposo de una gran mujer. El amor es lo más bonito que uno puede tener y nosotros vamos a seguir fortaleciendo eso cada día, demostrando que el amor lo puede todo y no tiene fronteras”, expresó ‘Brad Pizza’ a través de un comunicado.

PUEDES VER: Camila Diez Canseco no estuvo presente en boda de su padre con Lisandra Lizama y cuenta por qué

Mauricio Diez Canseco: “Mi boda es real”

El empresario Mauricio Diez Canseco también reafirmó que lo suyo con Lisandra Lizama fue amor a primera vista. “Mi boda es real al igual que nuestro amor. Cuando conocí a mi hoy esposa, ese mismo día quería casarme, apenas la vi y dije ‘es la mujer que estuve esperando toda mi vida’”, manifestó.

En esa línea, enfatizó: “Voy a defender nuestro amor contra viento y marea”.

Mauricio Diez Canseco y Lizandra Lizama contrajeron matrimonio en Cuba. Foto: GR Producciones

¿Cómo fue la boda de Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama?

A pesar de la diferencia de edad —Mauricio Diez Canseco tiene 58 y Lizandra Lizama 26—, el llamado ‘Brad Pizza’ dijo sentirse dichoso, según escribió en su cuenta de Instagram, en la que compartió un video con los mejores momentos de su boda con la modelo cubana.